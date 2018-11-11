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الرئيسية | خارج الحدود | امرأة عارية الصدر تركض نحو ترامب بباريس

امرأة عارية الصدر تركض نحو ترامب بباريس

امرأة عارية الصدر تركض نحو ترامب بباريس
هسبريس ـ رويترز
الأحد 11 نونبر 2018 - 11:46

ركضت محتجة عارية الصدر صوب موكب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد في شارع الشانزيليزي بباريس، قبيل احتفال إحياء الذكرى المئوية لمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى؛ قبل أن تلقي الشرطة الفرنسية القبض عليها.

ويبدو ان المرأة عضو في منظمة "فيمين" المدافعة عن حقوق النساء، ومقرها باريس، والتي كثيرا ما تنظم مظاهرات صادمة احتجاجا على التحيز الجنسي والعنصرية ورهاب المثلية الجنسية؛ وغيرها من القضايا الاجتماعية والسياسية.

واقتربت المحتجة إلى مسافة بضعة أمتار من الموكب، في واقعة من المرجح أن تثير التساؤلات بشأن تأمين الاحتفال الذي يحضره نحو 70 من زعماء العالم.

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1 - الغريب الأحد 11 نونبر 2018 - 12:24
رئيس ترامب هو العثماني ديال المغرب غير الاول مطفرها و ثاني مقفرها
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2 - لهيب الأحد 11 نونبر 2018 - 12:27
وقد يحدث في فرنسا مثل ما يحدث أية دولة ضعيفة كانت أو قوية . ليطمئن الجميع . المد صعب والموج جارف على الجميع .
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