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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل قادة من "داعش" في غارات بشمال العراق

مقتل قادة من "داعش" في غارات بشمال العراق

مقتل قادة من "داعش" في غارات بشمال العراق
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 11 نونبر 2018 - 14:55

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قوات الأمن العراقية قتلت خمس قيادات وأكثر من 30 عضوا بتنظيم "الدولة الإسلامية" بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأوضح التحالف، في بيان، أن وحدات مكافحة الإرهاب العراقية وقوات الأمن، المدعومة من التحالف، شنت "عدة غارات" ضد مواقع للمتطرفين في منطقة جبلية بمحافظة صلاح الدين.

وأسفرت هذه الغارات عن "مقتل 5 قيادات بداعش وأكثر من 30 عضوا بالتنظيم"، وفقا لما أكده التحالف الذي أضاف أن "هؤلاء المتشددين كانوا مسؤولين عن العمليات في صلاح الدين وكركوك ونينوى وفي شمال الأنبار".

كما أكد المصدر أن "أنصار هؤلاء كانوا يساعدون في تنسيق الهجمات بعبوات ناسفة ضد حافلات في الشرقاط والقيارة، في عمليات أسفرت عن إصابة مدنيين، بالإضافة إلى العديد من الهجمات ضد القوات العراقية الخاصة ومدنيين ومرافق البنية التحتية في صلاح الدين وكركوك".

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