إسبانيا تفكك شبكة لتهريب فلسطينيين بوثائق مزورة

هسبريس - إفي

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تفكيك شبكة أدخلت أكثر من 1200 فلسطيني إلى البلاد عبر تزوير طلب حماية دولية أو لجوء.

وخلال العملية، التي جرت بالتعاون بين الشرطة الفرنسية ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، تم اعتقال تسعة أشخاص، خمسة منهم في مدريد وأربعة في فرنسا.

وقد دخل ستة معتقلين السجن بينما لا تزال العملية مفتوحة لاعتقال المزيد من الأشخاص.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة تقاضت 8 آلاف يورو من كل فلسطيني نظير إدخاله إلى إسبانيا عبر مطار مدريد، ما يعني أن الشبكة، التي تعمل منذ يناير الماضي، حصلت على 9 ملايين يورو في المجموع.

وفور وصولهم إلى الأراضي الإسبانية، طالب الفلسطينيون باللجوء من أجل الحصول على حق شينغن، الذي يلغي تأشيرات الحدود بين 26 دولة أوروبية، كما أن الشبكة كانت تدخلهم في مركبات وتنقلهم إلى بلجيكا وألمانيا.

وبدأت التحقيقات عندما لاحظت الشرطة، منذ يناير، زيادة عدد طلبات اللجوء لمواطنين فلسطينيين.

ووجدت أجهزة الأمن أن طلبات اللجوء إلى إسبانيا كانت بها ثغرات إجرائية، أدت إلى اكتشاف شبكة متخصصة في تهريب فلسطينيين قادمين من الشرق الأوسط باتجاه أوروبا.

وكانت العملية تبدأ في لبنان، حيث تستقطب الشبكة لاجئين فلسطينيين يقومون بدفع 8 آلاف يورو نظير الحصول على وثيقة سفر كلاجئ في الأراضي اللبنانية. بعد ذلك يبدأون رحلة تشمل لبنان وإثيوبيا والبرازيل وبوليفيا بوثيقة وتأشيرة سياحية إلى بوليفيا.

وأثناء الرحلة المزعومة كانوا يقومون بالتوقف مؤقتا في إسبانيا؛ ومن هناك يطلبون الحماية الدولية.