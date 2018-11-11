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كُتّاب وآراء
الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
تعرض قائد المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري، اللواء عثمان بلميلود الملقب بـ"كمال كنيش"، إلى الإقالة من مهامه.
عثمان بلميلود، الذي شغل في السابق منصب رئيس مركز التحريات العسكرية الرئيسية، قد ين قائدا للمديرية المركزية لأمن الجيش في شهر غشت الماضي، خلفا للجنرال محمد طيرش المعروف بتسمية "لخضر".
وفي سياق سلسلة الإقالات ذكرت مصادر صحافية جزائرية أن اللواء جمال قروي، مستشار نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، قد أقيل من منصبه أيضا.
جدير بالذكر أن سلسلة إحالة عدد من الجنرالات في الجزائر على التقاعد كانت قد بدأت في الصيف الماضي منذ إقالة اللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل، وأعقبت ذلك إقالة ستة من قادة النواحي العسكرية.