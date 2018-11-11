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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش

الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش

الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 11 نونبر 2018 - 15:28

تعرض قائد المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري، اللواء عثمان بلميلود الملقب بـ"كمال كنيش"، إلى الإقالة من مهامه.

عثمان بلميلود، الذي شغل في السابق منصب رئيس مركز التحريات العسكرية الرئيسية، قد ين قائدا للمديرية المركزية لأمن الجيش في شهر غشت الماضي، خلفا للجنرال محمد طيرش المعروف بتسمية "لخضر".

وفي سياق سلسلة الإقالات ذكرت مصادر صحافية جزائرية أن اللواء جمال قروي، مستشار نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، قد أقيل من منصبه أيضا.

جدير بالذكر أن سلسلة إحالة عدد من الجنرالات في الجزائر على التقاعد كانت قد بدأت في الصيف الماضي منذ إقالة اللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل، وأعقبت ذلك إقالة ستة من قادة النواحي العسكرية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يالجين بولوت الأحد 11 نونبر 2018 - 15:53
هذه هي الدول التي يحكمها ديكتاتوريين هكذا يقع فيها
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2 - IBN JAZAIER الأحد 11 نونبر 2018 - 15:55
نعم احالة عدد من جينرلات على التقاعد وهذا لفسح المجال لضباط سامون من الشباب وهذا يدل على احترافية جيش الوطني الشعبي اطلب من الله ان يحمي بلدي من مكائد الشيطان واتباعف
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