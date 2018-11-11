24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
- إدانة إطار في "الخارجية الإيرانية" بتهمة التجسس
- خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة
- غضب دكاترة الوظيفة العمومية
القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر (5.00)
مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (4.20)
- العثماني يبرر تنازلات حزب العدالة والتنمية بـ"ضرورة تجنب الدّمار" - (128)
- الهيني: سجن بوعشرين حكم مخفف وتعويضات المشتكيات هزيلة - (77)
- مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" - (75)
- العثماني يشتكي سياسة "الأرض المحروقة" ونشر "الأخبار الزائفة" - (69)
- القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إدانة إطار في "الخارجية الإيرانية" بتهمة التجسس
قال غلام حسين محسني إجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن محكمة إيرانية قضت، اليوم الأحد، بسجن رجل عمل لدى وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالتجسس.
وكان وزير الاستخبارات، محمود علوي، قال في غشت إن "قوات الأمن ألقت القبض على عشرات الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات حكومية والمتهمين بالتجسس".
ونقل موقع "ميزان" الإخباري، التابع للسلطة القضائية، عن إجئي قوله إن "المحكوم عليه بالسجن يدعى كمال أمير بك"، وقال إنه "تم الحكم عليه أيضا بغرامة قدرها 270 ألف دولار".
ولم يذكر المصدر نفسه لحساب من كان يتجسس أمير بك، كما لم يقدم المزيد من التفاصيل بخصوص القضية.