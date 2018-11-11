إدانة إطار في "الخارجية الإيرانية" بتهمة التجسس

هسبريس - رويترز

قال غلام حسين محسني إجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن محكمة إيرانية قضت، اليوم الأحد، بسجن رجل عمل لدى وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالتجسس.

وكان وزير الاستخبارات، محمود علوي، قال في غشت إن "قوات الأمن ألقت القبض على عشرات الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات حكومية والمتهمين بالتجسس".

ونقل موقع "ميزان" الإخباري، التابع للسلطة القضائية، عن إجئي قوله إن "المحكوم عليه بالسجن يدعى كمال أمير بك"، وقال إنه "تم الحكم عليه أيضا بغرامة قدرها 270 ألف دولار".

ولم يذكر المصدر نفسه لحساب من كان يتجسس أمير بك، كما لم يقدم المزيد من التفاصيل بخصوص القضية.