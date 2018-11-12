حكومة اليمن تتهم الحوثيين باستخدام دروع بشرية

هسبريس ـ مُتابعة

اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي باستخدام المدنيين دروعا بشرية في مدينة الحديدة، التي تشهد معارك ضارية بين قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي والمتمردين الحوثيين.

وأدانت الحكومة، في بيان، "ممارسات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية في حق المدنيين في مدينة الحديدة، واستخدامها للأهالي دروعا بشرية".

وأوضح البيان أن "قيام الحوثيين بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة، مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب، وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكد البيان أن وزارة حقوق الانسان اليمنية تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال، واستخدامهم وقودا لحربها.

وأعربت الحكومة عن استغرابها إزاء الصمت الطويل وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من قبل الحوثيين.

وندد البيان بارتكاب الحوثيين مختلف أنواع الانتهاكات ضد المدنيين في مدينة الحديدة، من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، واستخدام ميناء المدينة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.