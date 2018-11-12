تهديدات أمنية تقود موغيريني إلى الجزائر العاصمة

هسبريس ـ مُتابعة

تقوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، غدا الأثنين بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار فاعلية لعقد الجلسة الثانية للحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل وموغيريني سيترأسان اعمال الحوار الذي انطلق في أكتوبر من عام 2017، في بروكسل، وستتواصل المشاورات حول التهديدات الإرهابية وصلتها بجريمة المنظمة عابرة الحدود.

كما سيبحث المسؤولان، وفق المصدر ذاته، "السبل من أجل تعزيز التعاون في هذا المجال، وسيبدآن في تبادل المعلومات حول تقييم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكشف البيان أن هذه الزيارة "ستمثل أيضا فرصة للطرفين لبحث وضع وتوقعات العلاقات الثنائية، عبر اتفاق الشراكة بهدف تعزيز المصلحة المتبادلة في مواجهة التحديدات الأمنية والتنموية المشتركة في المنطقة".