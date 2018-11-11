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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق الذخيرة الحية يسقط قتلى وجرحى في غزّة

إطلاق الذخيرة الحية يسقط قتلى وجرحى في غزّة

إطلاق الذخيرة الحية يسقط قتلى وجرحى في غزّة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 11 نونبر 2018 - 21:49

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في اعتداءات من جانب الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

وكشفت وزارة الداخلية في غزة، التي تخضع لسيطرة حركة "حماس"، عن وقوع حادث شرق مدينة خان يونس شهد سقوط قتلى ومصابين.

مسؤولون فلسطينيون في القطاع قالوا، أيضا، إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية؛ حيث تعرض أعضاء من "حماس" لإطلاق نار من إحدى السيارات العابرة.

وقال شهود إن طائرات إسرائيلية أطلقت ما يزيد على 20 صاروخا على أماكن خالية من المباني السكنية في المنطقة التي شهدت وقوع الحادث.

الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، ذكر أنه "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار".

الناطق باسم وزارة الداخلية فى غزة، إياد البزم، أصدر بيانا أورد أن "حدثا أمنيا في شرق خان يونس أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة".

وذكر البزم أن "الأجهزة الأمنية والشرطة أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

مصادر طبية فلسطينية في "المستشفى الأوروبي"، جنوب قطاع غزة، أكدت وصول قتيلين وشخصين مصابين جراء قصف إسرائيلي على خزاعة، في الجنوب، حسب وكالة "سما" الفلسطينية.

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