"أدنوك" توقع اتفاقية امتياز مع شركة "توتال"

هسبريس من الرباط

وقعت "أدنوك"، شركة بترول أبوظبي الوطنية، نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع شركة "توتال" الفرنسية.

وبموجب هذه الاتفاقية تحصل شركة "توتال" على حصة 40 بالمائة من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي بمنطقة الرويس، لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية. فيما ستحتفظ مجموعة "أدنوك" بحصة 60 بالمائة من هذا الامتياز الاستراتيجي، الذي يعد خطوة مهمة نحو إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030.

وقد وقع الاتفاقية في مركز "ثمامة" لدراسة المكامن البترولية التابع لـ"أدنوك" كل من سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة "بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك" ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية.

ويعد هذا الامتياز الأول من نوعه، الذي يتم منحه في المنطقة بالنسبة للموارد غير التقليدية، ويتضمن مرحلة استكشاف وتقييم تستمر من 6 إلى 7 سنوات تتبعها مرحلة إنتاج لمدة 40 عاما.

وقال سلطان بن أحمد الجابر: "تتماشى هذه الاتفاقية مع توجيهات القيادة بضمان أمن الطاقة وتعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي من الموارد الهيدروكربونية. كما تمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير موارد الغاز في أبوظبي، فيما نعمل على تنفيذ هدفنا الاستراتيجي بتوفير إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز في دولة الإمارات".

وأضاف: "تعتبر "توتال" من أقدم وأكبر شركاء "أدنوك" الدوليين، حيث بدأت أعمالها في قطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، ومن خلال اتفاقنا معهم على شروط تجارية مميزة، سيتمكن هذا المشروع من تحقيق أقصى قيمة من احتياطيات الغاز غير التقليدية بما يدعم جهودنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، مع إمكانية التحول إلى مصدر".

وتابع قائلا: "تلقينا اهتماما كبيرا من شركاء جدد يتطلعون إلى المشاركة في مناطق أخرى لامتيازات النفط والغاز غير التقليدية في أبوظبي، وتشهد المناقشات معهم تقدما ملحوظا، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الوقت المناسب".

وأشار سلطان بن أحمد الجابر إلى أن "أدنوك" تواصل جهودها لتعزيز خبراتها ومعرفتها في مجال استكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي بما يسهم في رفع الكفاءة في مجال الحفر والتكسير الهيدروليكي، ويتيح لها تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد غير التقليدية، التي تنطوي على تحديات عديدة مقارنة بحقول النفط والغاز التقليدية العملاقة في إمارة أبوظبي.

وتغطي الشراكة القائمة بين "أدنوك" و"توتال" مختلف مجالات وجوانب أعمال القطاع، والتي تشمل استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية والبرية، وكذلك التكرير والمعالجة والشحن.

وكانت "أدنوك" قد أبرمت في مارس الماضي اتفاقية امتياز مع "توتال"، التي حصلت على نسبة 20 بالمائة من امتياز "أم الشيف ونصر" و5 بالمائة من امتياز "زاكوم السفلي" البحريين.