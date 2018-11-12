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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل: مقتل ضابط وإصابة آخر في عملية بغزة

إسرائيل: مقتل ضابط وإصابة آخر في عملية بغزة

إسرائيل: مقتل ضابط وإصابة آخر في عملية بغزة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 12 نونبر 2018 - 01:44

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط وإصابة اخر خلال قيام عناصر من القوات الخاصة بعملية في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، على صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إنه "خلال عملية للقوات الخاصة التابعة لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، وقع تبادل لإطلاق النار قتل خلاله ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب ضابط أخر بجروح متوسطة".

وكان الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية أعلن، ليل أمس الأحد، أن قوة إسرائيلية اغتالت أحد قادتها الميدانيين في قطاع غزة. وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي، إن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تسللت في سيارة مدنية بعمق 3 كيلومترات شرق خان يونس واغتالت نور بركة، القائد في صفوفها.

وأضاف المصدر نفسه: "بعد اكتشاف أمر القوة وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقام بعمليات قصف للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عدد من أبناء شعبنا".

من جهتها أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ستة من ضمنهم القيادي الميداني في كتائب القسام. وذكرت مصادر أمنية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات شرق خان يونس جنوب القطاع.

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