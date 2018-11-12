غاضبون يحرقون مدرسة ويقتلون أطفالا في أوغندا

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت مصادر أمنية مقتل ما لا يقل تسعة أطفال بعد قيام طلبة غاضبين بإشعال النار في مدرستهم، وسكن الطلاب التابع لها، جنوب غرب أوغندا.

وقال المسؤول الأمني إيميليو كاييما، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن المشتبه بهم تم فصلهم مؤخرا من مدرسة سانت برنارد الثانوية بمنطقة راكاي.

وأضاف كاييما أنه تم نقل عدد غير معروف من الأطفال المصابين إلى المسشفى، بينما أشارت تقارير محلية إلى أن عدد الأطفال القتلى وصل إلى 20.