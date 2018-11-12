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ترودو: مخابرات كندا توصلت بـ"تسجيلات خاشقجي"

ترودو: مخابرات كندا توصلت بـ"تسجيلات خاشقجي"
هسبريس - رويترز
الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:35

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قٌتل في اسطنبول، لكنه أضاف أنه شخصيا لم يستمع للتسجيلات.

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول على يد فريق جاء من الرياض؛ وأقرت السلطات السعودية بأن القتل كان متعمدا لكن لم يتم العثور على الجثة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سابقا، إن تسجيلات صوتية لعملية القتل قُدمت لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال ترودو: "تعمل وكالات المخابرات الكندية عن كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية، وكندا مطلعة تماما على ما لدى تركيا، وتحدثت مع أردوغان، قبل أسبوعين وهنا في باريس، تبادلنا الحديث بشكل قصير وشكرته على قوة رده على الوضع المتعلق بخاشقجي".

وقال في مؤتمر صحفي في باريس: "ما زلنا منخرطين مع حلفائنا في التحقيقات المتعلقة بتحديد المسؤول عن قتل جمال خاشقجي، ونجري مناقشات مع حلفائنا المتفقين معنا في أسلوب التفكير بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بالسعودية".

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