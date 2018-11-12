تجدد القصف الإسرائيلي يوقع شهداء وعشرات الجرحى في قطاع غزة

هسبريس - متابعة

لقي ثلاثة فلسطينيين مصرعهم إثر القصف الجوي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي اليوم على شمال غزة، ردا على إطلاق أكثر من 200 صاروخ من القطاع، ما أسفر عن إصابة العشرات، منهم مصاب في حالة خطيرة، حسبما أفادت به مصادر رسمية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل كل من محمد زكريا إسماعيل (27 عاما) ومحمد زهدي حسن (22 عاما) جراء القصف الجوي الذي وقع على مدينة بيت لاهيا (شمال القطاع).

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الضحايا كانوا أعضاء في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- على الرغم من عدم تأكيد الجماعة لهذا الأمر رسميا بعد.

وبعد وقت قليل تم إعلان وقوع ضحية ثالثة في شرق رفح (جنوب القطاع) ويدعى حمد النحال (23 عاما) وهو أحد أعضاء (سرايا القدس)، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة أيضا وقوع تسعة مصابين جدد.

وأضاف أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه قد أصيب على الأقل ثلاثة أشخاص آخرين في شمال القطاع.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية اليوم أكثر من 200 صاروخ تجاه إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شاب (19 عاما) بجروح خطيرة إثر استهداف حافلة، وهو ما ردت عليه إسرائيل بقصف أهداف عسكرية في قطاع غزة من قبل الطائرات المقاتلة.

وأعلنت منظمة نجمة داوود الإسرائيلية، المشابهة للصليب الأحمر، أن "أفرادا من خدمات الطوارئ ومسعفين قاموا بإسعاف الشاب المصاب الذي كان في حالة حرجة وتم نقله على الفور إلى مستشفى سوروكا".

وجاء ذلك بعدما تجددت الاشتباكات بين الطرفين أمس، وأسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين وجندي إسرائيلي.