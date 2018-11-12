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الرئيسية | خارج الحدود | تجدد القصف الإسرائيلي يوقع شهداء وعشرات الجرحى في قطاع غزة

تجدد القصف الإسرائيلي يوقع شهداء وعشرات الجرحى في قطاع غزة

تجدد القصف الإسرائيلي يوقع شهداء وعشرات الجرحى في قطاع غزة
هسبريس - متابعة
الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:20

لقي ثلاثة فلسطينيين مصرعهم إثر القصف الجوي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي اليوم على شمال غزة، ردا على إطلاق أكثر من 200 صاروخ من القطاع، ما أسفر عن إصابة العشرات، منهم مصاب في حالة خطيرة، حسبما أفادت به مصادر رسمية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل كل من محمد زكريا إسماعيل (27 عاما) ومحمد زهدي حسن (22 عاما) جراء القصف الجوي الذي وقع على مدينة بيت لاهيا (شمال القطاع).

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الضحايا كانوا أعضاء في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- على الرغم من عدم تأكيد الجماعة لهذا الأمر رسميا بعد.

وبعد وقت قليل تم إعلان وقوع ضحية ثالثة في شرق رفح (جنوب القطاع) ويدعى حمد النحال (23 عاما) وهو أحد أعضاء (سرايا القدس)، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة أيضا وقوع تسعة مصابين جدد.

وأضاف أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه قد أصيب على الأقل ثلاثة أشخاص آخرين في شمال القطاع.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية اليوم أكثر من 200 صاروخ تجاه إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شاب (19 عاما) بجروح خطيرة إثر استهداف حافلة، وهو ما ردت عليه إسرائيل بقصف أهداف عسكرية في قطاع غزة من قبل الطائرات المقاتلة.

وأعلنت منظمة نجمة داوود الإسرائيلية، المشابهة للصليب الأحمر، أن "أفرادا من خدمات الطوارئ ومسعفين قاموا بإسعاف الشاب المصاب الذي كان في حالة حرجة وتم نقله على الفور إلى مستشفى سوروكا".

وجاء ذلك بعدما تجددت الاشتباكات بين الطرفين أمس، وأسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين وجندي إسرائيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tangerois الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:32
Hamas doit jouer le tout pour le tout bombarder les israéliens avec les centaines de milliers de missiles en même temps faire le maximum de morts et mourir en martyrs ceux qui reste des juifs vont réfléchir à 2 fois pour rester en Palestine . L'histoire se répète les croisés sont restés 2 siècles en Palestine avant l'armée de salahdine les chasse définitivement dommage salahdine a autorisé aux croisés d'y rester
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4
2 - الحليم الحيران!!! الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:38
الأمة الإسلامية من المحيط إلى الخليج إستسلمت بشكل كامل للصهيونية العالمية،ولم تبقى سوى بقعة صغيرة تقاوم وهي غزة.إنها في مقدمة المواجهة وتدافع عن كرامة الأمة،بينما تتلقى طعنات في الضهر من طرف بعض الأنظمة العربية.!!!
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15
3 - إرهاب الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:38
و ما ذنب الأطفال اليهود ألدين يقتلهم هؤلاء الأرهابيون الفلسطينيون ألدين استدعوا انفصاليين من إرهابي البوليزاريو أكثر من مرة
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