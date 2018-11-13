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البرلمان التونسي يصادق على التعديل الوزاري للشاهد

البرلمان التونسي يصادق على التعديل الوزاري للشاهد
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 01:10

صادق البرلمان التونسي، الاثنين، على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد.

والموافقة على التعديل الذي شمل عشرة وزراء جدد ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصومه وأبرزهم حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد الضعيف.

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