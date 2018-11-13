سيناتور من أصل مكسيكي يترشح للرئاسة الأمريكية

هسبريس - إفي

أعلن السيناتور بالحزب الديمقراطي الأمريكي ريتشارد أوخيدا، الذي ينحدر من أصول مكسيكية، ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2020.

وأكد النائب بمجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا الغربية في مقطع تسجيلي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) الاجتماعي: "سوف نفعل هذا معا.. أنا ريتشارد أوخيدا وأتقدم لرئاسة الولايات المتحدة".

يذكر أن أوخيدا، البالغ من العمر 48 عاما، محارب مخضرم بالقوات المسلحة الأمريكية وقبل اختياره سيناتور في عام 2016 ، شارك في بعثات بكوريا الجنوبية وهايتي وأفغانستان والعراق وحصل على الميدالية البرونزية.

وحاول النائب الديمقراطي الانخراط في السياسة عبر الانتخابات التشريعية الماضية التي أجريت في السادس من الشهر الجاري لينضم إلى مجلس النواب عن التقسيم الإداري الثالث بفيرجينيا الغربية، ولكنه مني بهزيمة أمام المرشحة الجمهورية كارول ميلر.

وبعد الإعلان عن طموحاته الرئاسية، أطلق السياسي موقعا إلكترونيا تحت شعار "أوخيدا نحو الرئاسة" ليحاول من خلاله جمع أموال لتمويل حملته والكشف عن أحد أعمدة برنامجه الانتخابي وهو دعم قدامى المحاربين بالجيش.

ووفقا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، قدم أوخيدا الوثائق المطلوبة للجنة الفيدرالية الانتخابية الأحد الماضي.