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كُتّاب وآراء
القيمة السوقية لـ"آبل" تتراجع عن التريليون دولار
تراجعت القيمة السوقية لشركة (آبل) عن حاجز تريليون دولار بعد انخفاض سعر سهم الشركة في بورصة وول ستريت بنسبة 5.04%.
وكانت القيمة السوقية للشركة قد تجاوزت التريليون دولار قبل ثلاثة أشهر ونصف، ولكن مع ختام تداولات الأمس انخفضت القيمة السوقية حتى 970 مليار دولار.
من جانبها، ذكرت شركة (لومينتوم هولدينغز)، التي تصنع تقنية التعرف على الوجه لأحدث طرازات (آيفون)، أنها قللت من توقعاتها للربع المالي الثاني لعام 2019.
وكانت صحيفة (نيكي) اليابانية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن "آبل" أوقفت زيادة الانتاج في هاتفها الجديد (آي فون إكس آر)، بعد الجدل الذي صاحب مؤخرا حساباتها الاخيرة، وقررت الشركة عدم الاعلان عن عدد الوحدات التي تبيعها، لأنها تنزع الثقة من المستثمرين تجاه المستقبل، رغم أنها تحقق نتائج ربعية جيدة.