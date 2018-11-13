بريطانيا تبحث اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

هسبريس - متابعة

تعقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد ظهر غد الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي بعدما وافقت المملكة المتحدة والاتحاد على نص مسودة اتفاق للانسحاب.

وذكر بيان صدر عن مكتب ماي أن من المقرر أن تجتمع الحكومة الساعة الثانية زوالا بتوقيت غرينتش وسيتم دعوة الوزراء لقراءة الوثائق ذات الصلة.