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كُتّاب وآراء
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بريطانيا تبحث اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:55
تعقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد ظهر غد الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي بعدما وافقت المملكة المتحدة والاتحاد على نص مسودة اتفاق للانسحاب.
وذكر بيان صدر عن مكتب ماي أن من المقرر أن تجتمع الحكومة الساعة الثانية زوالا بتوقيت غرينتش وسيتم دعوة الوزراء لقراءة الوثائق ذات الصلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مستر فيزا الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:41
نص مسودة اتفاق الهروب من الاتحاد غامض جدا. دافيد كامرون كان مؤيدا وعبئ الشعب للخروج وبعدها قلب الفيستا وصرح أن بريطانيا مصلحتها البقاء. ميشيل بارنيي وجانكر غير مرتاحون من نوايا الانجليز. مع تريزا العجوز الصعبة المراس لا يمكن التكهن بمجريات الأمور خاصة في ظل تتابع إستقالة الحكومة. المهم نتق في قدرة الأوروبيين خاصة البلجيكيين في إرسال ساحق يحسم الجولة ويلغي الجدل..
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