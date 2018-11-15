أسواق النفط العالمية تتحول إلى التخمة في 2019

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب على مدى 2019، في الوقت الذي ستطغى فيه زيادة في الإنتاج على نمو الاستهلاك الذي يواجه خطرا من تباطؤ الاقتصاد.

وفي تقريرها الشهري لسوق النفط، أبقت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2018 و2019 دون تغيير عن الشهر الماضي عند 1.3 مليون برميل يوميا و1.4 مليون برميل يوميا على الترتيب، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك العالمي للنفط.

وقالت وكالة الطاقة: "بينما يقلص تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول توقعات الطلب على النفط، فإن مراجعة كبيرة بالخفض لتقييمنا للسعر لهو أمر داعم".

ومنذ مطلع أكتوبر انخفضت أسعار النفط بمقدار الربع إلى أقل من 70 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.

وزادت الوكالة توقعاتها لنمو إنتاج النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.9 مليون برميل يوميا في العام القادم، مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا و1.8 مليون برميل يوميا على الترتيب.

وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط أوبك بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 31.3 مليون برميل يوميا في 2019.