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كُتّاب وآراء
إعدام مدانين بارتكاب جرائم اقتصادية في إيران
أعدمت إيران، اليوم الأربعاء، رجلين متهمين بارتكاب جرائم اقتصادية، مبررة ذلك بسعيها للقضاء على الجرائم المالية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية وعقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع النفط.
وقال موقع "ميزان" الإخباري، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن أحد الرجلين هو وحيد مظلومين، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "سلطان المسكوكات الذهبية"، وهو تاجر متهم بالتلاعب في سوق العملة.
وذكرت وكالة "الطلبة" للأنباء أنه قيل إن مظلومين اعتقل ومعه طنان من العملات الذهبية. بيتما أفاد "ميزان" بأن الرجل الآخر كان جزء في شبكة مظلومين وشارك في بيع العملات الذهبية.
وأدين الرجلان بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القوانين الإسلامية الإيرانية.
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تعليقات الزوّار (6)
برافو إران هادي صعيبة علينا أحنا منقدروش ننقتلو فلد كبدنا الكتاكت.