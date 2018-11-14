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الرئيسية | خارج الحدود | إعدام مدانين بارتكاب جرائم اقتصادية في إيران

إعدام مدانين بارتكاب جرائم اقتصادية في إيران

إعدام مدانين بارتكاب جرائم اقتصادية في إيران
هسبريس ـ رويترز
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:35

أعدمت إيران، اليوم الأربعاء، رجلين متهمين بارتكاب جرائم اقتصادية، مبررة ذلك بسعيها للقضاء على الجرائم المالية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية وعقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع النفط.

وقال موقع "ميزان" الإخباري، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن أحد الرجلين هو وحيد مظلومين، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "سلطان المسكوكات الذهبية"، وهو تاجر متهم بالتلاعب في سوق العملة.

وذكرت وكالة "الطلبة" للأنباء أنه قيل إن مظلومين اعتقل ومعه طنان من العملات الذهبية. بيتما أفاد "ميزان" بأن الرجل الآخر كان جزء في شبكة مظلومين وشارك في بيع العملات الذهبية.

وأدين الرجلان بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القوانين الإسلامية الإيرانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - good الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:44
وهاد المعقول جزاء المذنبين في حق الوطن والمواطنين
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20
2 - عنتاب قدور الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:48
تطبيق القانون هو الذي يبقي مجتمع متوازن وغير مقطع الأوصال بالرشوة والفساد والفوارق الطبيعية مع الأسف هذه الظواهر مزدهرة في بلدنا نظرا للإفلات الكلي من العقاب غالبا لأسباب سياسية . وهذا له عواقب وخيمة على ديمومة المجتمع
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21
3 - issam الأربعاء 14 نونبر 2018 - 15:01
تخلف تسلب حياة انسان بسبب اختلالات و خزعبلات اقتصادية ما ارحمك يا رب العالمين الغفور الرحيم
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9
4 - مغربي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 15:19
لة طُبق مثل هذا القانون ببلادنا كم من شخص وجب إعدامه ؟ و كم من العملة الصعبة استرجعت للبلاد ؟
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1
5 - عفا الله عما سلف الأربعاء 14 نونبر 2018 - 15:29
ياربي السلامة هاد الناس قلوبهم شحال قاصية،واش مكتعرفوش عفا الله عما سلف،إيه وخا إموت الشعب كله المهم نتهلاو في الفساد الرجل المقدس حتى لاينقرض الفساد أو ينتهي كليا.
برافو إران هادي صعيبة علينا أحنا منقدروش ننقتلو فلد كبدنا الكتاكت.
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6 - المهدي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 15:34
لا أعرف ان دولة ما في العالم لها عملة ذهبية باستثناء اللويز الذي كان قديماً والذي يعود لحقبة لويس الرابع عشر وسمّي باسمه ...
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