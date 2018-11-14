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الرئيسية | خارج الحدود | الهدنة مع غزّة تنهي مهام وزير الدفاع في تل أبيب

الهدنة مع غزّة تنهي مهام وزير الدفاع في تل أبيب

الهدنة مع غزّة تنهي مهام وزير الدفاع في تل أبيب
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 13:30

استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، بعد خلافات مع الحكومة بشأن قبول الهدنة في قطاع غزة الفلسطيني، حسب ما أعلنت محطة "مكان" الحكومية.

ومن المقرر أن يعقد ليبرمان مؤتمرا صحفيا مقتضبا، في مقر الكنيست الإسرائيلي، من أجل كشف ملابسات قراره بالانسحاب من حكومة تل أبيب.

من جهة أخرى؛ اعتبرت حركة "حماس" أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي تمثل اعترافا بالهزيمة.

وقال سامي أبو زهري، القيادي في حماس، إن استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة، والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أن "الاستقالة انتصار سياسي لغزة، التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال"، وفق ما أورده أبو زهري على "تويتر".

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