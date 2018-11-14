وفاة الفنان "ستان لي" .. مبدع "سبايدر مان" و"فنتاستيك فور"

هسبريس - متابعة

توفي الرسام والكاتب الأسطورة الأمريكي ستان لي عن عمر يناهز 95 عاما في لوس أنجلوس يوم 12 نونبر الجاري في مركز سيدرز سيناي الطبي. ويعد ستان لي أحد أهم رسامي القصص المصورة في القرن العشرين، إذ يعود له الفضل في بروز الشخصيات الخيالية "سبايدر مان" و(X-Men) "إكس مان" و"ثور" و(Iron Man) "الرجل الحديدي" و"بلاك بانثر" و"فانتاستيك فور".

وكان ستان لي يعاني من عدة أمراض العام الماضي، منها إصابته بنوبة التهاب رئوي، فضلا عن مشاكل في الرؤية.

ولد ستان لي في مانهاتن بنيويورك سنة 1922، وبدأ نشاطه الفني والمهني عام 1939 بالعمل في قسم القصص المصورة في شركة "تايملي بابليكيشينز"، التي تحولت لاحقا إلى "مارفل كوميكس"؛ إذ أصبح رئيسا للقسم حين كان عمره 18 عاما، وأنجز لسنوات عديدة قصصاً مصورة بسيطة ركزت على موضوعات الجريمة والرعب ورعاة البقر، وكانت موجهة بالتحديد إلى الشباب؛ كما شارك في ابتكار عدة شخصيات نالت شهرة عالمية، مثل "هالك" الرجل الأخضر و"ديرديفيل" و"آمن مان" وشخصيات أخرى.

ولم يكن يعتقد ستان لي في البداية بأهمية ما ينجزه من رسوم وقصص وشخصيات خيالية، ففي سن الأربعين قرر التخلي عن القصص المصورة، إلا أن زوجته جوان حثته على الاستمرار، إذ قال لصحيفة "شيكاغو تريبيون" في أبريل 2014: "كنت أعتقد في السابق أن ما فعلته لم يكن مهماً للغاية، فالناس يبنون الجسور ويشتركون في الأبحاث الطبية، وهنا أبتكر قصصا عن أشخاص خياليين يقومون بأشياء غير عادية ومجنونة"، وأضاف: "لكنني أدركت أنه لا يمكن استبعاد وسائل الترفيه بسهولة".

واشتغل لي مع مجموعة من الفنانين والكتّاب العالميين، مثل جاك كيربي وستيف ديتكو وغيرهم، إذ عملوا على نقل شركة "مارفل" من مشروع صغير إلى أكبر دار نشر للكتب المصورة في العالم، وتحولت لاحقاً إلى "عملاق إعلامي" عالمي. وسنة 2009، اشترت شركة "والت ديزني" شركة "مارفل إنترتينمنت" بمبلغ قدره 4 مليارات دولار. كما اشترت معظم أفلام "الأبطال الخارقين في كل العصور بقيادة أفينجرز، إنفينيتي وورز"، والتي بلغت قيمتها 2.05 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم في وقت سابق.

وقُدرت ثروة ستان لي بما يقارب 70 مليون دولار؛ وقد أشاد رئيس استوديوهات "مارفل" كيفن فيج به قائلاً: "لقد ترك إرثاً فريداً ليعيش معنا جميعًا..كان صاحب قلب كبير وعبقرياً لا يتكرر عبر التاريخ".