عملة بيتكوين الرقمية تهبط لأدنى مستوى في عام

هسبريس - رويترز

هبطت عملة بيتكوين الرقمية إلى أدنى مستوى في أكثر من عام اليوم الأربعاء مخترقة مستوى دعم أساسي عند ستة آلاف دولار وتسببت في موجة هبوط بين العملات الرقمية الأخرى.

وسجلت بيتكوين في أحدث قراءة انخفاضا نسبته 12.07 بالمئة عند5505 دولارات.