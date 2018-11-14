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عملة بيتكوين الرقمية تهبط لأدنى مستوى في عام
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:39
هبطت عملة بيتكوين الرقمية إلى أدنى مستوى في أكثر من عام اليوم الأربعاء مخترقة مستوى دعم أساسي عند ستة آلاف دولار وتسببت في موجة هبوط بين العملات الرقمية الأخرى.
وسجلت بيتكوين في أحدث قراءة انخفاضا نسبته 12.07 بالمئة عند5505 دولارات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - فاتن الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:52
ممكن اي شخص من فضلكم يفهمنا كيفية شراء البتكوين واين بالضبط وماهم البنوك الدي يتعاملون بها شكرا
2 - مول البتكوين الأربعاء 14 نونبر 2018 - 23:13
المستتمر في العملة لا خوف عليه طالع او هابط هناكم عملات اخرى كالروبل الروسي الرقمي مازال القيمة ديالو نفسها المهم اتخاذ القرار المناسب فالوقت بالاضافة الى الحظ وعلى العموم لا خوف على البتكوين والله يسهل على الجميع
3 - hamza27 الأربعاء 14 نونبر 2018 - 23:13
فاتن salam
les banques ne l'utilisent pas. si tu veux acheter du bitcoin, suffit d'ouvrir un compte dans un des courtiers(comme Coinbase par exemple ) mais tu ne peux pas acheter depuis le Maroc, il faut que quelqu'un te le fasse depuis l'étranger.
les banques ne l'utilisent pas. si tu veux acheter du bitcoin, suffit d'ouvrir un compte dans un des courtiers(comme Coinbase par exemple ) mais tu ne peux pas acheter depuis le Maroc, il faut que quelqu'un te le fasse depuis l'étranger.
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