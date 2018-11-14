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تركيا تدعو إلى تحقيق دولي في مقتل خاشقجي
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:50
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن من الضروري فتح تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكد تصميم بلاده على كشف ملابسات الجريمة.
وقال جاويش أوغلو "سنفعل كل ما يلزم من أجل توضيح ملابسات القتل. كل من أبدى رغبته في رؤية الدليل أطلعناه عليه".
وقالت تركيا من قبل إنها ستتعاون في إطار تحقيق دولي ودعت إلى إجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.