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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي ينشر نص اتفاق انسحاب بريطانيا

الاتحاد الأوروبي ينشر نص اتفاق انسحاب بريطانيا

الاتحاد الأوروبي ينشر نص اتفاق انسحاب بريطانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 23:40

نشرت المفوضية الأوروبية مساء الأربعاء النص الكامل لمشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، الذي جاء في 585 صفحة.

ويتضمن النص بنودا لإنشاء "منطقة جمركية واحدة بين الاتحاد (الاوروبي) والمملكة المتحدة" إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حول شكل العلاقة المستقبلية ، بالإضافة إلى بنود إضافية لضمان وجود فرص متكافئة بين الجانبين.

وكان مجلس الوزراء البريطاني برئاسة تيريزا ماي وافق مساء اليوم على مشروع اتفاق لخروج البلاد من التكتل الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد محادثات استمرت عدة ساعات.

وقالت ماي في بيان عقب الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات، إن مشروع اتفاق الانسحاب " أفضل ما أمكن التفاوض بشأنه".

وأضافت أنها تتوقع أن يخضع مشروع الاتفاق لـ "تدقيق مكثف" وتعهدت بإلقاء بيان أمام البرلمان يوم غد الخميس.

وأوضحت رئيسة الوزراء: "أؤمن بشدة بعقلي ووجداني بأن مثل هكذا قرار سيصب في مصلحة المملكة المتحدة بأسرها."

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