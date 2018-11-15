سوء الطقس يعلق الرحلات الجوية من مطار الكويت

هسبريس - رويترز

علقت السلطات الكويتية جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار العاصمة مساء أمس الأربعاء بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتسببت في سيول.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات مملكة البحرين والدمام ودبي الدولي".