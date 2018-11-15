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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يدرس إجراء تغييرات داخل الإدارة الأمريكية

ترامب يدرس إجراء تغييرات داخل الإدارة الأمريكية

ترامب يدرس إجراء تغييرات داخل الإدارة الأمريكية
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 15 نونبر 2018 - 02:10

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه يدرس إجراء تغييرات في موظفي إدارته، لكنه رفض في مقابلة تأكيد ما إذا كان يعتزم استبدال وزيرة الأمن الداخلي كريستن نيلسن أو كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن الرئيس قوله في مقابلة حصرية مع موقع "دايلي كولر" اليوم: "دائما في الإدارة نقوم بإجراء تغييرات بعد انتخابات التجديد النصفي... نبحث كثيرا من الخيارات. سأقوم باتخاذ قرار بشأن الأمن الداخلي قريبا. لم أتخذ قرارات بعد ".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت متأخر أول أمس الاثنين أن ترامب يعتزم إقالة نيلسن، التي أُلقى عليها باللائمة فيما يسميه "أزمة" الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ولا تزال نيلسن في وظيفتها حتى اليوم الأربعاء حيث زارت منطقة الحدود مع وزير الدفاع جيم ماتيس.

ويمكن أن تكون نيسلن أول تغيير في سلسلة من التغييرات داخل إدارة ترامب وموظفيه

وطالبت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب أمس الثلاثاء علنا بإقالة ميرا ريكارديل، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقالت تقارير إعلامية امريكية في وقت سابق إنه من المرجح أن تتم الإطاحة بريكارديل قريبا في إطار تغيير اوسع نطاقا في البيت الابيض.

وأقال ترامب الاسبوع الماضي وزير العدل جيف سيشنز، وعين مكانه، على نحو مؤقت، أحد الموالين المخلصين له .

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