24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته
- فاخر يحمي لاعبيه و"الألتراس" يوضح معنى القبر
- نقطة نظام: ليسوا جيل ضباع
- الأمن الإسباني يوقف مغربيين حاولا تهريب مهاجرين
- المِثلية والديمقراطية الجنسية!
طريق المنتخب المغربي إلى كأس إفريقيا تمرّ عبر الفوز على الكاميرون (5.00)
حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)
دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)
- الملك ورئيس فرنسا يُدشنان قطار "البُراق" برحلة من طنجة إلى الرباط - (104)
- خروز يدعو إلى تدريس الدارجة والبُعد العبري في مناهج التعليم المغربي - (88)
- الاختلاف حول زيادة الأجور يقطع حبل الود بين الحكومة والنقابات - (70)
- دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام - (68)
- المغرب يعزز قدراته الفضائية بقمر صناعي جديد "محمد السادس - ب" - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستجدات "بريكست" تقيل وزيرين بحكومة بريطانيا
استقال دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، من منصبه بسبب خلافات حول الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.
وقال راب، اليوم الخميس، "لا يمكن لضميري أن يدعم المقترحات المقدمة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.
وكان راب قد تولى المنصب بعد استقالة ديفيد ديفيز، في يوليوز الماضي، وتولى المرحلة الاخيرة من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وكان قد دعم حتى الآن خطة الحكومة.
وفي رسالة استقالته لماي قال السياسي ،الذي دعم "البريكست" في استفتاء 2016، إنه لا يستطيع قبول الاتفاق لسببين، أولهما أن "الوسيلة التنظيمية المقترحة لإيرلندا الشمالية تشكل تهديدا حقيقيا للغاية على وحدة بريطانيا"، مشيرا إلى أن السبب يتعلق بعدم قبوله لبند الأمن من أجل إلغاء الحدود في إيرلندا.
وتعد هذه الاستقالة الثانية في في الحكومة البريطانية بعدما أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، شاليش فيرا، اليوم الخميس أيضا، استقالته من منصبه لاعتراضه على مسودة اتفاق الـ"بريكست".
ونشرت ماي الاتفاق المبدئي مع الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن اجراءات الخروج من الاتحاد وإطار العلاقة التجارية المستقبلية، ولكنه يشمل بندا مثيرا للجدل يتجنب إقامة حدود مع أيرلندا الشمالية.