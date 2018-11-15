24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. طريق المنتخب المغربي إلى كأس إفريقيا تمرّ عبر الفوز على الكاميرون (5.00)

  2. حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)

  3. دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)

  4. الهردة وسمير الليل (5.00)

  5. دفاع ضحايا بوعشرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مستجدات "بريكست" تقيل وزيرين بحكومة بريطانيا

مستجدات "بريكست" تقيل وزيرين بحكومة بريطانيا

مستجدات "بريكست" تقيل وزيرين بحكومة بريطانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 نونبر 2018 - 11:40

استقال دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، من منصبه بسبب خلافات حول الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وقال راب، اليوم الخميس، "لا يمكن لضميري أن يدعم المقترحات المقدمة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.

وكان راب قد تولى المنصب بعد استقالة ديفيد ديفيز، في يوليوز الماضي، وتولى المرحلة الاخيرة من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وكان قد دعم حتى الآن خطة الحكومة.

وفي رسالة استقالته لماي قال السياسي ،الذي دعم "البريكست" في استفتاء 2016، إنه لا يستطيع قبول الاتفاق لسببين، أولهما أن "الوسيلة التنظيمية المقترحة لإيرلندا الشمالية تشكل تهديدا حقيقيا للغاية على وحدة بريطانيا"، مشيرا إلى أن السبب يتعلق بعدم قبوله لبند الأمن من أجل إلغاء الحدود في إيرلندا.

وتعد هذه الاستقالة الثانية في في الحكومة البريطانية بعدما أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، شاليش فيرا، اليوم الخميس أيضا، استقالته من منصبه لاعتراضه على مسودة اتفاق الـ"بريكست".

ونشرت ماي الاتفاق المبدئي مع الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن اجراءات الخروج من الاتحاد وإطار العلاقة التجارية المستقبلية، ولكنه يشمل بندا مثيرا للجدل يتجنب إقامة حدود مع أيرلندا الشمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.