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كُتّاب وآراء
البطالة تستقر في نسبة 3,7% بالتراب الهولندي
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي استقرار معدل البطالة في هولندا خلال أكتوبر الماضي عند مستواه في الشهر السابق، مع استمرار نمو الوظائف في هولندا.
وبحسب البيانات الأولية فقد بلغ معدل البطالة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، 3.7% وهو نفس مستواه في شتنبر الماضي.
في الوقت نفسه فإن معدل البطالة المسجل خلال الشهر الماضي جاء أقل قليلا من متوسط معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي، وكان 3.8%، في حين لم يصل معدل البطالة إلى مستواه في الربع الأخير من 2008 وكان 3.6%.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن إجمالي عدد العاطلين في هولندا بلغ بنهاية الشهر الماضي 337 ألف عاطل، في حين بلغ إجمالي عدد العاملين في هولندا بنهاية الشهر الماضي 8.8 مليون عامل.
في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة خلال الشهر الماضي إلى 7.2% مقابل7.5% خلال سبتمبر الماضي.