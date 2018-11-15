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كُتّاب وآراء
روسيا تطيح بممولين لتنظيم "داعش" الإرهابي
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعضاء جماعة منظمة، في مقاطعة تومسك وسط البلاد، لاتهامها بالقيام بجمع أموال لصالح تنظيم "داعش".
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن "مواطنين روس، يؤيدون إنشاء ما يسمى بالخلافة الإسلامية الدولية، شاركوا في نشاط هذه الجماعة".
ونقل الموقع عن مصدر، لم يسمه، أن قيادة الجماعة كانت من خارج الأراضي الروسية. كما اتضح أن أعضاء الجماعة استغلوا تطبيق "تلغرام" لنشر تفاصيل البطاقات المصرفية، وخدمات الدفع لنقل الأموال، للمسلحين الذين يقاتلون في صفوف التنظيم في الأراضي السورية.
وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي عمليات مداهمة في أماكن إقامة أعضاء الجماعة، تمت فيها مصادرة بطاقات مصرفية والكشف عن وسائل إعلام إلكترونية تحوي تعليمات لتمويل المنظمات الإرهابية، ووسائل الاتصال المستخدمة لإجراء العمليات المالية والكتب الدينية المتطرفة ورموز تنظيم "داعش".