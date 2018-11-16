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الرئيسية | خارج الحدود | بنك "كريدي سويس" يدرس شطب مئات الوظائف

بنك "كريدي سويس" يدرس شطب مئات الوظائف

بنك "كريدي سويس" يدرس شطب مئات الوظائف
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 16 نونبر 2018 - 02:35

قالت مصادر مطلعة إن بنك "كريدي سويس غروب" السويسري يدري شطب مئات الوظائف في إطار قرار "تاج الدين تيام" الرئيس التنفيذي للبنك، تمديد فترة برنامج خفض النفقات للسنة الرابعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن عمليات التسريح، يمكن أن تبدأ قريبا جدا وتساعد البنك في تحقيق أهدافه بشأن النفقات لعام 2019.

وقالت المصادر إن شركة "إنترناشيونال ويلث مانجمنت" لإدارة الثروات التابعة للبنك الموجود مقره في مدينة زيوريخ السويسرية و"سويس رويال بنك" التابع له أيضا، من بين الوحدات التي ستتأثر بعملية شطب الوظائف.

كان "تيام" قد حول تركيز موارد البنك منذ توليه رئاسته في 2015 نحو إدارة الثروات والأسواق الصاعدة، مع تقليص النشاط في مجال تداول الأوراق المالية.

ومن المقرر أن يعرض "تيام" على مساهمي البنك خلال الاجتماع المقرر في الشهر المقبل، خططه للعام المقبل وما وراءه بعد اتمام برنامج إعادة الهيكلة الذي استمر 3 سنوات، حيث من المحتمل أن يتساءل المستثمرون عن خطط النمو للبنك.

ورغم التحسن في ربحية البنك، مازال قطاع التداول يمثل صداعا لإدارته، بعد الخسائر المفاجئة التي سجلها خلال الربع الثالث من العام الحالي. في الوقت نفسه تراجع سعر سهم البنك السويسري بأكثر من 40% من قيمته منذ تولي "تيام" رئاسته.

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