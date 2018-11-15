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كُتّاب وآراء
سوريا تطلب نشر "قوات سلام" إيرانية بإدلب وحلب
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، إن سوريا طلبت من إيران نشر قوات إحلال سلام في محافظتي إدلب وحلب الشماليتين.
وذكر جعفري في تصريح نقله التليفزيون الوطني الإيراني أن "الحكومة السورية طلبت من إيران نشر وحدات قوات سلام في إدلب وشمال غرب محافظة حلب".
وأوضح أن "هناك مواجهات حاليا في سوريا"، و"انتشار عدد من الوحدات كطاقم لحفظ السلام في هذه المنطقة".
ويخضع الجزء الأكبر من الأراضي السورية لسيطرة القوات الحكومية، بينما أصبحت إدلب وبعض المناطق في محافظتي حلب وحماة آخر معقل للمعارضين ضد نظام بشار الأسد.
واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف شتنبر الماضي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب في ظل حراسة البلدين الراعين لطرفي النزاع.
ورعت تركيا وروسيا، إلى جانب إيران التي تدعم أيضا نظام الأسد، عملية السلام في أستانا لإيجاد حل للحرب في سوريا.