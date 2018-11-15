24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)

  2. تقرير يُوصي المغرب بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس (5.00)

  3. التجار المغاربة يستعينون بالحديد المسلح الروسي (5.00)

  4. الشوباني: الخازن الإقليمي للرشيدية يعرقل التنمية (5.00)

  5. زيارة "بابا الفاتيكان" إلى المملكة تبهج الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سوريا تطلب نشر "قوات سلام" إيرانية بإدلب وحلب

سوريا تطلب نشر "قوات سلام" إيرانية بإدلب وحلب

سوريا تطلب نشر "قوات سلام" إيرانية بإدلب وحلب
هسبريس - إفي
الخميس 15 نونبر 2018 - 21:35

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، إن سوريا طلبت من إيران نشر قوات إحلال سلام في محافظتي إدلب وحلب الشماليتين.

وذكر جعفري في تصريح نقله التليفزيون الوطني الإيراني أن "الحكومة السورية طلبت من إيران نشر وحدات قوات سلام في إدلب وشمال غرب محافظة حلب".

وأوضح أن "هناك مواجهات حاليا في سوريا"، و"انتشار عدد من الوحدات كطاقم لحفظ السلام في هذه المنطقة".

ويخضع الجزء الأكبر من الأراضي السورية لسيطرة القوات الحكومية، بينما أصبحت إدلب وبعض المناطق في محافظتي حلب وحماة آخر معقل للمعارضين ضد نظام بشار الأسد.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف شتنبر الماضي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب في ظل حراسة البلدين الراعين لطرفي النزاع.

ورعت تركيا وروسيا، إلى جانب إيران التي تدعم أيضا نظام الأسد، عملية السلام في أستانا لإيجاد حل للحرب في سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدالله الخميس 15 نونبر 2018 - 21:57
مرة يزعمون بأن الحرب انتهت و مرة يعترفون بأن الحرب متواصلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.