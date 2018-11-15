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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تعتقل فلسطينيين في غزة بتهمة التخابر

"حماس" تعتقل فلسطينيين في غزة بتهمة التخابر

"حماس" تعتقل فلسطينيين في غزة بتهمة التخابر
هسبريس - إفي
الخميس 15 نونبر 2018 - 23:40

اعتقلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، ثلاثة فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية بتهمة التخابر المزعوم مع إسرائيل في العملية الاستخباراتية الفاشلة يوم الأحد الماضي والتي أدت إلى تصاعد وتيرة العنف بين الجانبين، وفقا لما أفادت به مصادر أمنية لـ(إفي) من داخل القطاع.

ويواجه المعتقلون اتهامات بمساعدة القوات الخاصة الإسرائيلية في دخول القطاع الساحلي، قبل أن يتم اكتشاف وجودها ويقع تبادل لإطلاق النار من عناصر فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 مسلحين فلسطينيين وضابط إسرائيلي.

وردت الفصائل الفلسطينية على الحادث بإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ على إسرائيل التي قصفت بدورها القطاع الفلسطيني، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين آخرين في غزة ومدني فلسطيني في إسرائيل، في أكبر تصعيد للعنف منذ عام 2014.

ومع إعلان وقف إطلاق النيران يوم الثلاثاء الماضي، قامت سلطات حماس بإغلاق معبر بيت حانون (إيريز) مع إسرائيل، لمنع هروب المشتبه بهم إليها.

وقالت مصادر أمنية في خان يونس إن 20 فلسطينيا على الأقل تم استجوابهم في إطار التحقيقات التي لم تقدم حماس معلومات رسمية عنها.

يذكر أن المتهمين بتهمة التخابر مع إسرائيل يحاكمون أمام محاكم عسكرية تصدر بحقهم عادة أحكاما بالإعدام.

ووفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام دون موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الذي لم يصدق حتى الآن على أي حالة، ولكن حماس نفذت عمليات إعدام من قبل دون انتظار موافقته.

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