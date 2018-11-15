القضاء الفرنسي يمنح طارق رمضان السراح المؤقت

هسبريس من الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، مساء اليوم، تمتيع المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بالسراح المؤقت إثر طلب خامس تقدم به محاميه.

وقضت المحكمة بدفع رمضان لكفالة بـ 300 ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي.

يذكر أنه بعد عام من الإنكار، أقر رمضان، المعتقل منذ فبراير الماضي، بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، لكنه قال للقضاة الفرنسيين إن تلك العلاقات كانت "بالتراضي".