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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الفرنسي يمنح طارق رمضان السراح المؤقت

القضاء الفرنسي يمنح طارق رمضان السراح المؤقت

القضاء الفرنسي يمنح طارق رمضان السراح المؤقت
هسبريس من الرباط
الخميس 15 نونبر 2018 - 20:05

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، مساء اليوم، تمتيع المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بالسراح المؤقت إثر طلب خامس تقدم به محاميه.

وقضت المحكمة بدفع رمضان لكفالة بـ 300 ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي.

يذكر أنه بعد عام من الإنكار، أقر رمضان، المعتقل منذ فبراير الماضي، بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، لكنه قال للقضاة الفرنسيين إن تلك العلاقات كانت "بالتراضي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ورقة احترقت الخميس 15 نونبر 2018 - 20:16
يا أيها الدعاة، يا أيها المثقفون ، يا أيها الوعاظ يا حملة مشعل العلم ...لما تقولون ما لاتفعلون ...إنكم لا تأذون فقط أنفسكم بل تأذون رسالة العلم والدين التي تحملونها ...طارق رمضان احترق كورقة وانتهى أمره
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12
2 - ALINSAF الخميس 15 نونبر 2018 - 20:17
لا حول ولا قوة الا بالله
اي اسلام هذا يا طارق رمضان
ان هذا السلوك المنحرف عن المبادئ الاسلامية يبين فقط انك تتاجر بالدين لمصالحك الشخصية
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11
3 - ابن المغرب الخميس 15 نونبر 2018 - 20:17
مفكر إسلامي..
الأفضل ان نقول له مفكر جنسي شوهوا الإسلام بأخلاقهم العفنة
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10
4 - متابع الخميس 15 نونبر 2018 - 20:18
اللهم استرنا في الدنيا و الاخرة و يوم العرض عليك
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19
5 - بنت البلاد الخميس 15 نونبر 2018 - 20:20
للأسف الشديد هنا ظهرت العدالة الفرنسية في أسوء مشاهدها. فرغم ظهور دلائل ضد النساء اللواتي رفعن ضده تهمة الاغتصاب و تضارب أقوالهن و ظهور شخصيات صحفية و سياسية تريد لطارق رمضان أن يبقى مسجونا و لو كان على حساب الحقيقة. مما جعل المحكمة الفرنسية تسقط في مستنقع خطير حيث أصبحنا نتساءل هل هذه المحاكمة محاكمة سياسية ؟
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-6
6 - elbejaadi الخميس 15 نونبر 2018 - 20:21
Ils n'ont pas de preuves juste les dires de ces femmes s'ils étaient honnêtes ils ne l'auraient jamais emprisonné
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-5
7 - محمد الخميس 15 نونبر 2018 - 20:24
انا لم اعد افهم شيئا. من خلال ندواته و مناضراته كان يتبين لي انه يتقي الله عز وجل وانه له دراية واسعة حول الاسلام. لكن الصدمة انه اعترف مؤخرا بالعلاقات الجنسية مع احدى النساء. لماذا اقدم على هذا الشيء ؟ هل هي مؤامرة ضده؟
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2
8 - مصطفي الخميس 15 نونبر 2018 - 20:24
في ظل غياب العدالة لا يوجد اي حل اخر الا الكذب و الاعتراف بوجود علاقات بالتراضي وليثبتوا غير ذلك بما انهم رفضوا ادلته
وماذا سيفعلون بعدها ؟ يجلدوه ؟
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