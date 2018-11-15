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الرئيسية | خارج الحدود | صلاة الغائب على خاشقجي بالحرمين المكي والنبوي

صلاة الغائب على خاشقجي بالحرمين المكي والنبوي

صلاة الغائب على خاشقجي بالحرمين المكي والنبوي
هسبريس - متابعة
الخميس 15 نونبر 2018 - 22:30

أعلن صلاح، نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الخميس، إقامة "صلاة الغائب" على والده، غدا الجمعة، بالمسجدين الحرام والنبوي.

وصلاة الغائب كصلاة الجنازة، وفق الشريعة الإسلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد يتعذر معه نقل جثمان المتوفى أو على من لم يتم العثور على جثته لأي سبب.

وغرد صلاح خاشقجي، عبر "تويتر"، قائلا: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة".

وفي وقت سابق اليوم، قال صلاح، في تغريدة، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد، بمنزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.

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