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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تتوفر على تسجيلين صوتيين لمقتل خاشقجي

تركيا تتوفر على تسجيلين صوتيين لمقتل خاشقجي

تركيا تتوفر على تسجيلين صوتيين لمقتل خاشقجي
هسبريس - متابعة
الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:19

قالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية اليوم إن أنقرة لديها تسجيلين صوتيين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتبلغ مدة إحدى التسجيلين سبع دقائق خلال قتله ويسمع فيه صراخ الصحافي الذي قاوم فريق الاغتيال أثناء خنقه.

وتبلغ مدة التسجيل الثاني 15 دقيقة لمحادثة بين 15 عميلا سعوديا وصلوا لاسطنبول نفس يوم قتل خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر.

ويتعلق ذلك التسجيل بالدقائق السابقة لدخول الصحافي لمقر القنصلية.

وقال الصحافي عبد القادر سلفي في "حرييت" إنهم "يتحدثون تقريبا قبل خمس عشرة دقيقة من وصول خاشقجي (للقنصلية) عن كيفية تنفيذ الاغتيال. يراجعون الخطة التي تم إعدادها ويتذكرون مسؤوليات (كل واحد منهم)".

وأكد المصدر ذاته أيضا أن المخابرات التركية قامت بتسجيل المكالمات الهاتفية الدولية أيضا للـ15 مشتبها فيه وأن هذه المعلومات تتناقض مع رواية السلطات السعودية عن عدم وجود أوامر عليا بقتل الصحافي.

وأعلن النائب العام السعودي أمس أنه طالب بإعدام خمسة من 18 متهما في قضية خاشقجي، وأكد مجددا أن سبب قتل الصحافي السعودي كان "شجارا".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن رواية الرياض تبدو متناقصة بالنسبة له وشدد على أنه كان قتلا متعمدا ومخططا له.

واقترح جاويش أوغلو الأربعاء إجراء تحقيق دولي عن القضية، وهو ما رفضته الرياض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - khaald الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:28
من أمر بالقتل وأين الجثة ؟ رحم الله جمال ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - مصرع خاشوگ الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:31
مسلسل تركي مثير...لا يفوتك..ضاع ثلث عمرك إن لم تشاهده.
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3 - اردوغان كان يعلم ؟ الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:31
يعني انهم كانو يعرفون ان الرجل سيقتل و تركوه يواجه مصيره؟
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4 - اللانتو دو هايبوش.كونيتو الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:38
التسجيلات لن تغير من الامر شيء. ولو يتم القبض عن المتعاون المحلي.لان القضية ستصير منفدا لابتزاز دولة نفطية عضمى. كما ان السادة يهون عليهم الابتزاز ودفع الرشاوي.
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5 - الغباء والذكاء الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:40
مقتل السيد جمال تعتبر اغبى جريمة سياسية في القرن الواحد والعشرين..وتركيا تعاملت بذكاء معها وتركت المجرمين كل مرة يعترفون كلما سمعوا تسريبا جديدا..ولعل الصدمة الكبرى هي عندما يظهرون الجريمة مصورة
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6 - سعودي الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:42
بعد اعلان النائب العام أمس انتهت ورقة الابتزاز السياسي التي يمارسها أردوغان . وموضوع التسجيلات إذا لم يسلم للسلطات السعودية سوف يأخذ القضاء السعودية مجراه ومن ثم يغلق ملف القضية ويبقى أردوغان يصيح أن لديه تسجيلات . وتعود الحياة الى طبيعتها .
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7 - الثعالب الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:48
تدير تركيا قضية مقتل خاشقجي بدهاء كبير حيث تفرض على السعودية في كل مرة أن تأتي باعتراف مخالف لما سبق و هو ما يزكي مصداقية السلطات التركية و الجزيرة من جهة و ينسف منسوب ثقة (وإن ندر) الرأي العالمي في مصداقية التحقيق السعودي من جهة ثانية.
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8 - حلا الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:02
بما ان تركيا لديها تسجيلات الحوار بين القتلة بالقنصلية قبل دخول الصحفي ويتوفرون على مكالماتهم الدولية مع جهات أخرى لماذا لم يحذروه ولو برسالة واتساب صغيرة؟كانت هذه الرسالة ستنقذ روحا بريئة.خاشقجي قتل بتواطئ دولي وليس فقط مخطط سعودي انفرادي.ابن سلمان طغى وتجبر ويفسد بالارض ونهايته وآل سعود ستكون بشعة والانتقام الإلاهي آت لا محالة وانتظروا فنحن منتظرون إنه عاجل وليس آجل بمشيئة الله وقدرته.
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9 - De KiSs الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:05
اهل مكة ادرى بشعابها،لا حولة ولا قوة الا بالله، <=من قتل نفس بغير حق كانما قتل الناس جميعا=.>
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10 - محمد عامر الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:06
الجريمة نكراء لا غبار على ذلك.ولكن لمذا تصر تركيا على تذكيرنا بهذا الموضوع.وكآن تركيا لا مشاكل لديها.يبدو ان تركيا عدو خفي للمسلمين
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11 - hicham الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:19
تركيا تدير القضية بذكاء كبير. تنتظر موقفا سعوديا لتكشف جزءا من الدلائل المتوفرة لديها لتنسف الرواية السعودية، لتجد الأخيرة نفسها مجبرة على تعديل روايتها. دائرة الإتهام تحاصر "أحد ما"
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12 - mohamed louchahi الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:20
Le poete a dit la verite il doit etre immediatement
executer
et en silence
... sachez ca .
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13 - خبر كان الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:30
أنا بدي افهم كيف حصلوا على هذه التسجيلات , هل عن طريق التجسس على القنصلية مثلا! أم في طريقة أخرى . أم ان تركيا كانت تعرف انه سيتم اغتيال الصحفي جمال عن طريق المخابرات !!!!
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14 - Osama Marwan الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:31
هل تعد تركيا شريكا في جريمة قتل خاشوقجي و ذلك بالرصد و التسجيل المسبق و المعلومات المخابراتية المسبقة ثم بالصمت و عدم التدخل في الوقت المناسب متذرعة باللوائح الدبلوماسية و الخوف من الاتهام بالتدخل غير المبرر ... و لكن يناقض كل ذلك كونها قد قامت بزرع الكاميرات و التسجيل بالمخالفة لذات اللوائح ثم استغلت كل ذلك لمصالحها الشخصية ..
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