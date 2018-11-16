تركيا تتوفر على تسجيلين صوتيين لمقتل خاشقجي

هسبريس - متابعة

قالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية اليوم إن أنقرة لديها تسجيلين صوتيين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتبلغ مدة إحدى التسجيلين سبع دقائق خلال قتله ويسمع فيه صراخ الصحافي الذي قاوم فريق الاغتيال أثناء خنقه.

وتبلغ مدة التسجيل الثاني 15 دقيقة لمحادثة بين 15 عميلا سعوديا وصلوا لاسطنبول نفس يوم قتل خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر.

ويتعلق ذلك التسجيل بالدقائق السابقة لدخول الصحافي لمقر القنصلية.

وقال الصحافي عبد القادر سلفي في "حرييت" إنهم "يتحدثون تقريبا قبل خمس عشرة دقيقة من وصول خاشقجي (للقنصلية) عن كيفية تنفيذ الاغتيال. يراجعون الخطة التي تم إعدادها ويتذكرون مسؤوليات (كل واحد منهم)".

وأكد المصدر ذاته أيضا أن المخابرات التركية قامت بتسجيل المكالمات الهاتفية الدولية أيضا للـ15 مشتبها فيه وأن هذه المعلومات تتناقض مع رواية السلطات السعودية عن عدم وجود أوامر عليا بقتل الصحافي.

وأعلن النائب العام السعودي أمس أنه طالب بإعدام خمسة من 18 متهما في قضية خاشقجي، وأكد مجددا أن سبب قتل الصحافي السعودي كان "شجارا".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن رواية الرياض تبدو متناقصة بالنسبة له وشدد على أنه كان قتلا متعمدا ومخططا له.

واقترح جاويش أوغلو الأربعاء إجراء تحقيق دولي عن القضية، وهو ما رفضته الرياض.