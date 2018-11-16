24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: أمريكا تراقب اهتمام المغرب بصواريخ روسية متطورة
- جمعية تستنكر القرارات "الجائرة" لمشفى ابن سينا
- عامل تنغير يفتح صفحة المشاريع التنموية المتعثرة
- الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
- نتنياهو يواجه مطالب بإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل
الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)
شقير يرصد نجاح الدولة في التوقيت الديني وفشل "الزمن الدنيوي" (5.00)
- الملك يدشن أول رحلة لقطار "البُراق" بحضور الرئيس الفرنسي - (90)
- الدغرني: تاريخ العلويين يخلو من العربية .. والتهافت يغتال الأمازيغية - (88)
- السكيرج والإساءة للملَكية - (83)
- إسلاميو الجزائر يردون على "إخوان العثماني" بشأن مبادرة الملك - (78)
- هكذا وضع الملك محمد السادس الجزائر أمام خيارين أحلاهما مرّ - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"حرائق كاليفورنيا" تحصد 63 قتيلا و631 مفقودا
أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات، إلى 63 قتيلا بعد العثور على 7 جثث إضافية، ووصول عدد المفقودين إلى 631 شخص.
ووصفت السلطات الحرائق التي اندلعت في الولاية منذ التاسع من نوفمبر الجاري بأنها "الأكثر فتكا ودموية خلال القرن الحالي".
وكانت آخر حصيلة رسمية معلنة لعدد الضحايا، هي 56 قتيلا.
بدوره، قال كوري هونيا، مفوض الشرطة بمقاطعة "بوتي" بكاليفورنيا إنّ السلطات تتعامل مع فوضى "استثنائية" جراء الحرائق والحصيلة المتزايد للوفيات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وحسب السلطات المحلية، نتج عن الحرائق نزوح 52 ألف شخص، وانهيار 9 آلاف و800 منزل.
كما أشارت السلطات أنّ أغلب الوفيات نجمت عن الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير" في بلدة باراديس وجوارها.
ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت إلى ركام 26 ألف نسمة، وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال "ساكرامنتو"عاصمة ولاية كاليفورنيا.
من جهته، أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيتوجه إلى كاليفورنيا السبت، وفق قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وهدّد ترامب، السبت الماضي، بحجب المدفوعات الفيدرالية عن ولاية كاليفورنيا، بسبب سوء إدارتها لعمليات مكافحة حرائق الغابات المستمرة بالولاية.
وقال عبر "تويتر": "مليارات من الدولارات تُمنح كل عام (إلى كاليفورنيا) مع خسائر كثيرة في الأرواح، وكل هذا بسبب سوء إدارة صارخ للغابات".