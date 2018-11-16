"حرائق كاليفورنيا" تحصد 63 قتيلا و631 مفقودا

هسبريس - متابعة

أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات، إلى 63 قتيلا بعد العثور على 7 جثث إضافية، ووصول عدد المفقودين إلى 631 شخص.

ووصفت السلطات الحرائق التي اندلعت في الولاية منذ التاسع من نوفمبر الجاري بأنها "الأكثر فتكا ودموية خلال القرن الحالي".

وكانت آخر حصيلة رسمية معلنة لعدد الضحايا، هي 56 قتيلا.

بدوره، قال كوري هونيا، مفوض الشرطة بمقاطعة "بوتي" بكاليفورنيا إنّ السلطات تتعامل مع فوضى "استثنائية" جراء الحرائق والحصيلة المتزايد للوفيات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وحسب السلطات المحلية، نتج عن الحرائق نزوح 52 ألف شخص، وانهيار 9 آلاف و800 منزل.

كما أشارت السلطات أنّ أغلب الوفيات نجمت عن الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير" في بلدة باراديس وجوارها.

ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت إلى ركام 26 ألف نسمة، وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال "ساكرامنتو"عاصمة ولاية كاليفورنيا.

من جهته، أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيتوجه إلى كاليفورنيا السبت، وفق قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وهدّد ترامب، السبت الماضي، بحجب المدفوعات الفيدرالية عن ولاية كاليفورنيا، بسبب سوء إدارتها لعمليات مكافحة حرائق الغابات المستمرة بالولاية.

وقال عبر "تويتر": "مليارات من الدولارات تُمنح كل عام (إلى كاليفورنيا) مع خسائر كثيرة في الأرواح، وكل هذا بسبب سوء إدارة صارخ للغابات".