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الرئيسية | خارج الحدود | صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجدين النبوي والحرام

صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجدين النبوي والحرام

صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجدين النبوي والحرام
هسبريس - متابعة
الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:30

شهد المسجد النبوي، فجر الجمعة، إقامة أول صلاة غائب على الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، والذي أعلنت المملكة مؤخرا مقتله بقنصليتها بإسطنبول، كما شهد المسجد الحرام، عقب صلاة الجمعة، إقامة صلاة الغائب على الصحفي المغدور.

وكان صلاح، نجل خاشقجي، أعلن مساء الخميس، في تغريدة بحسابه الموثق على "تويتر"، إقامة "صلاة الغائب على والده، الجمعة، فجرا بالمسجد النبوي، وعقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام".

وصلاة الغائب كصلاة الجنازة، وفق الشريعة الإسلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد يتعذر معه نقل جثمان المتوفى أو على من لم يتم العثور على جثته لأي سبب.

وتناقلت حسابات بمنصة "تويتر"، فيديو لإمام المسجد النبوي، وهو يدعو عقب إتمام صلاة فجر الجمعة للصلاة على الأموات والطفل و"الميت الغائب"، في إشارة إلى خاشقجي.

وحضر صلاة الغائب بالمسجد النبوي، "ًصلاح" نجل جمال خاشقجي، وفق صورة نقلتها المصادر ذاتها.

وهذه ثاني صلاة غائب تؤدى بمساجد المملكة الكبرى، والتي تحمل مكانة لدى مسلمي العالم، وذلك وفق ما نقلته مقاطع فيديو متداولة عبر "تويتر" لإعلان إمام المسجد الحرام، عن الصلاة على "الميت الغائب"، في إشارة إلى خاشقجي.

وفي وقت سابق الخميس، قال صلاح، في تغريدة، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد للرجال، ومن الإثنين للأربعاء للسيدات بمنزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.

يأتي إعلان نجل خاشقجي عد إعلان النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحافي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - adnane الجمعة 16 نونبر 2018 - 13:00
الكل يعرف من اعطى الأمر. يقتلون الرجل ويعزون أهله ويقيمون عليه صلاة الغائب. أي إسلام هذا ؟
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59
2 - فصبر جميل الجمعة 16 نونبر 2018 - 13:20
العالم كله يعرف من هو القاتل لقد إهتزت كل القلوب والأفئدة لمقتل هذا الرجل لاشك أن له مكانة عظيمة عند ربه ... فأنا لا أعرفه ولم أسمع به من قبل لكن عندما سمعت بمقتله وبالطريقة التى صفى بها تألمت كثيرا وتأثرت فلا أدرى كيف أعبر عن شعورى تجاهه اللهم ارحمه رحمة واسعة وارزق أهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان آمييين ...
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16
3 - الوطنية الجمعة 16 نونبر 2018 - 13:28
اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جنانك واضرب على يد من كان السبب في ازهاق روحه وارزق ابناءه وعائلته الصبر والسلوان خاصة انهم لا زالوا ينتظرزن دفن الجثة والانتظار مصيبة اكبر من الموت نفسه
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13
4 - المتوكل الجمعة 16 نونبر 2018 - 13:30
كما يقول أخوتنا المصريين
يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته…
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12
5 - سعيد الجمعة 16 نونبر 2018 - 13:33
الميت الغائب و بدون ذكر اسم المرحوم جمال خاشقجي، تصرف غريب لأن الصلات على ميت غائب تبقى مبهمة و تشمل اي ميت غائب، ،،، فالصلات عليه و ذكره باسمه و الدعاء له و على من أمر بقتله سيرسل الإمام عند إخوانه سلمان العودة و سفر الحوالي في سجن الحائر
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2
6 - محمد الجمعة 16 نونبر 2018 - 13:37
الطغاة العرب عندما يقتلون النفس البشرية يظنون ان لهم واسطة عند رب العالمين ما دام علماء السلاطين في صفهم. يجهلون انهم سيكوون في نار جهنم اكثر بكثير من عبد فقير.
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5
7 - ريفي فيور الجمعة 16 نونبر 2018 - 13:37
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يقتلون ويمشون في الجنازة
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