صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجدين النبوي والحرام

هسبريس - متابعة

شهد المسجد النبوي، فجر الجمعة، إقامة أول صلاة غائب على الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، والذي أعلنت المملكة مؤخرا مقتله بقنصليتها بإسطنبول، كما شهد المسجد الحرام، عقب صلاة الجمعة، إقامة صلاة الغائب على الصحفي المغدور.

وكان صلاح، نجل خاشقجي، أعلن مساء الخميس، في تغريدة بحسابه الموثق على "تويتر"، إقامة "صلاة الغائب على والده، الجمعة، فجرا بالمسجد النبوي، وعقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام".

وصلاة الغائب كصلاة الجنازة، وفق الشريعة الإسلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد يتعذر معه نقل جثمان المتوفى أو على من لم يتم العثور على جثته لأي سبب.

وتناقلت حسابات بمنصة "تويتر"، فيديو لإمام المسجد النبوي، وهو يدعو عقب إتمام صلاة فجر الجمعة للصلاة على الأموات والطفل و"الميت الغائب"، في إشارة إلى خاشقجي.

وحضر صلاة الغائب بالمسجد النبوي، "ًصلاح" نجل جمال خاشقجي، وفق صورة نقلتها المصادر ذاتها.

وهذه ثاني صلاة غائب تؤدى بمساجد المملكة الكبرى، والتي تحمل مكانة لدى مسلمي العالم، وذلك وفق ما نقلته مقاطع فيديو متداولة عبر "تويتر" لإعلان إمام المسجد الحرام، عن الصلاة على "الميت الغائب"، في إشارة إلى خاشقجي.

وفي وقت سابق الخميس، قال صلاح، في تغريدة، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد للرجال، ومن الإثنين للأربعاء للسيدات بمنزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.

يأتي إعلان نجل خاشقجي عد إعلان النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحافي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه".