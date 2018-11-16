24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: أمريكا تراقب اهتمام المغرب بصواريخ روسية متطورة
- جمعية تستنكر القرارات "الجائرة" لمشفى ابن سينا
- عامل تنغير يفتح صفحة المشاريع التنموية المتعثرة
- الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
- نتنياهو يواجه مطالب بإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل
الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)
شقير يرصد نجاح الدولة في التوقيت الديني وفشل "الزمن الدنيوي" (5.00)
- الدغرني: تاريخ العلويين يخلو من العربية .. والتهافت يغتال الأمازيغية - (94)
- الملك يدشن أول رحلة لقطار "البُراق" بحضور الرئيس الفرنسي - (92)
- السكيرج والإساءة للملَكية - (83)
- إسلاميو الجزائر يردون على "إخوان العثماني" بشأن مبادرة الملك - (79)
- هكذا وضع الملك محمد السادس الجزائر أمام خيارين أحلاهما مرّ - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجدين النبوي والحرام
شهد المسجد النبوي، فجر الجمعة، إقامة أول صلاة غائب على الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، والذي أعلنت المملكة مؤخرا مقتله بقنصليتها بإسطنبول، كما شهد المسجد الحرام، عقب صلاة الجمعة، إقامة صلاة الغائب على الصحفي المغدور.
وكان صلاح، نجل خاشقجي، أعلن مساء الخميس، في تغريدة بحسابه الموثق على "تويتر"، إقامة "صلاة الغائب على والده، الجمعة، فجرا بالمسجد النبوي، وعقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام".
وصلاة الغائب كصلاة الجنازة، وفق الشريعة الإسلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد يتعذر معه نقل جثمان المتوفى أو على من لم يتم العثور على جثته لأي سبب.
وتناقلت حسابات بمنصة "تويتر"، فيديو لإمام المسجد النبوي، وهو يدعو عقب إتمام صلاة فجر الجمعة للصلاة على الأموات والطفل و"الميت الغائب"، في إشارة إلى خاشقجي.
وحضر صلاة الغائب بالمسجد النبوي، "ًصلاح" نجل جمال خاشقجي، وفق صورة نقلتها المصادر ذاتها.
وهذه ثاني صلاة غائب تؤدى بمساجد المملكة الكبرى، والتي تحمل مكانة لدى مسلمي العالم، وذلك وفق ما نقلته مقاطع فيديو متداولة عبر "تويتر" لإعلان إمام المسجد الحرام، عن الصلاة على "الميت الغائب"، في إشارة إلى خاشقجي.
وفي وقت سابق الخميس، قال صلاح، في تغريدة، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد للرجال، ومن الإثنين للأربعاء للسيدات بمنزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.
يأتي إعلان نجل خاشقجي عد إعلان النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحافي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته…
يقتلون ويمشون في الجنازة