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الرئيسية | خارج الحدود | اليورو يلتقط أنفاسه مع هيمنة أزمة انفصال بريطانيا

اليورو يلتقط أنفاسه مع هيمنة أزمة انفصال بريطانيا

اليورو يلتقط أنفاسه مع هيمنة أزمة انفصال بريطانيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 16 نونبر 2018 - 17:00

ألقى تنامي الضبابية بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله على أسواق العملات الأجنبية اليوم الجمعة، مع تداول اليورو مقابل الدولار في نطاق ضيق واستفادة الين من الطلب على العملات التي تُعتبر آمنة.

وعوض الجنيه الاسترليني بعض خسائره اليوم، في الوقت الذي تمسكت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمقترحاتها. وعانى الاسترليني أمس الخميس من أسوأ أداء يومي منذ 2016 بعد استقالة عدد من الوزراء البريطانيين المعارضين لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجرى تداول اليورو مستقرا مقابل الدولار عند 1.1336 دولار، فيما لم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، أي تغير عند 96.954، بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر البالغ 97.69 والذي سجله في مطلع الأسبوع.

وارتفع الين، عملة الملاذ الآمن، ليجري تداوله عند 113.22 ين للدولار، مرتفعا 0.3 بالمئة خلال الجلسة، في الوقت الذي دفع فيه الاضطراب بشأن الانفصال البريطاني المستثمرين إلى الإقبال على العملة اليابانية.

وبلغ الين أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 114.20 ين للدولار يوم الاثنين قبل أن يعكس مساره.

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