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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب

القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب

القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:55

‎أمر قاض في واشنطن، الجمعة، البيت الأبيض بإعادة العمل ببطاقة اعتماد صحافي في شبكة "سي إن إن" معتمد لديه، بعد أن منع من دخول المقر الرئاسي الأميركي إثر جدال حاد مع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.

وحسب "سي إن إن"، فإن الأمر القضائي موقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجددا للصحافي جيم أكوستا بالعودة إلى العمل، في انتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة.

وجرى جدل حاد بين الرئيس الأميركي والصحافي أكوستا في السابع من نوفمبر الجاري خلال مؤتمر صحافي؛ ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار منعه من تغطية أخبار الرئاسة الأميركية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - omar الجمعة 16 نونبر 2018 - 17:59
هاذ الناس هربو علينا بسنين ضوئية
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2 - محمد ابو عثمان الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:03
لو المحاكمة جرت بالمغرب لوقع العكس
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3 - المهاحر الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:09
هذا هو القضاء النزيه نحن كل الصحافين يحاكمون والذي لم تصله الرسالة سياتي دوره احكام جاهزه القضاء عندنا فقط على الضعفاء تلفيق المحاضر احكام جاهزة سمسرة المحاكم الضلم علانية حسبنا الله ولكن يوم الحساب الله ينصر الدولة الكافرة ولا ينصر الدولة المسلمة الضالمة الضلم والقهر علانية انشر ياهسبريس لا تخافو انتم في خطهم
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4 - يزن الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:15
هذه هي الأمور الجميلة في امريكا نزاهة القضاء حتى أمام الرئيس
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5 - ملاحظ عابر الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:21
أمريكا لا تعتبر دولة قوية بالصدفة بل بقظااها المستقل ومؤسساتها القوية والديمقراطية هدا الحكم ضد الرئيس لصالح صحفي يشكل فارقا بين جمهوريات الموز والدول القوية
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6 - مغربي الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:36
المعنى الحرفي للعدل فوق كل شىء.
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