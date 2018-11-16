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كُتّاب وآراء
القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب
أمر قاض في واشنطن، الجمعة، البيت الأبيض بإعادة العمل ببطاقة اعتماد صحافي في شبكة "سي إن إن" معتمد لديه، بعد أن منع من دخول المقر الرئاسي الأميركي إثر جدال حاد مع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.
وحسب "سي إن إن"، فإن الأمر القضائي موقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجددا للصحافي جيم أكوستا بالعودة إلى العمل، في انتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة.
وجرى جدل حاد بين الرئيس الأميركي والصحافي أكوستا في السابع من نوفمبر الجاري خلال مؤتمر صحافي؛ ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار منعه من تغطية أخبار الرئاسة الأميركية.