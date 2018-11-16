نتنياهو يتولى منصب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

هسبريس - رويترز

قال متحدث باسم حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء سيتولى أيضا منصب وزير الدفاع بعد استقالة أفيغدور ليبرمان هذا الأسبوع.

واجتمع نتنياهو اليوم مع شريكه في الائتلاف الحاكم زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي سعى لشغل منصب وزير الدفاع لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

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