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كُتّاب وآراء
كندا تستقبل أكبر عدد لطلبات اللجوء منذ 30 عاما
أظهرت أحدث البيانات أن كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ بدء تسجيل بيانات طالبي اللجوء قبل 30 عاما تقريبا، في وقت تواجه فيه الحكومة تدقيقا في تعاملها مع الهجرة قبل الانتخابات الاتحادية التي تجرى العام المقبل.
وأفادت البيانات أنه بالرغم من زيادة برودة الطقس إلا أن عدد طالبي اللجوء تخطى ستة آلاف في أكتوبر المنصرم، وهو أكبر عدد شهري هذا العام.
ويرفع هذا إجمالي عدد طلبات اللجوء في الشهور العشرة الأولى من عام 2018 إلى 46 ألفا و245، مما يجعل البلد في طريقه لتجاوز العدد المسجل العام الماضي، بالرغم مما تكابده هيئة شبه قضائية معنية بالفصل في الطلبات للنظر في 64 ألف طلب متراكم.
وبدأت هيئة الهجرة واللاجئين تسجيل بيانات طالبي اللجوء في عام 1989. بينما تواجه حكومة رئيس الوزراء غاستن ترودو اعتقادا واسع النطاق بأن كندا تواجه ما يفوق طاقتها من المهاجرين الذين يطالبون باللجوء، رغم أنها تستقبل أعدادا أقل بكثير مقارنة مع العديد من الدول.