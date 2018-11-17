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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تستقبل أكبر عدد لطلبات اللجوء منذ 30 عاما

كندا تستقبل أكبر عدد لطلبات اللجوء منذ 30 عاما

كندا تستقبل أكبر عدد لطلبات اللجوء منذ 30 عاما
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 نونبر 2018 - 14:32

أظهرت أحدث البيانات أن كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ بدء تسجيل بيانات طالبي اللجوء قبل 30 عاما تقريبا، في وقت تواجه فيه الحكومة تدقيقا في تعاملها مع الهجرة قبل الانتخابات الاتحادية التي تجرى العام المقبل.

وأفادت البيانات أنه بالرغم من زيادة برودة الطقس إلا أن عدد طالبي اللجوء تخطى ستة آلاف في أكتوبر المنصرم، وهو أكبر عدد شهري هذا العام.

ويرفع هذا إجمالي عدد طلبات اللجوء في الشهور العشرة الأولى من عام 2018 إلى 46 ألفا و245، مما يجعل البلد في طريقه لتجاوز العدد المسجل العام الماضي، بالرغم مما تكابده هيئة شبه قضائية معنية بالفصل في الطلبات للنظر في 64 ألف طلب متراكم.

وبدأت هيئة الهجرة واللاجئين تسجيل بيانات طالبي اللجوء في عام 1989. بينما تواجه حكومة رئيس الوزراء غاستن ترودو اعتقادا واسع النطاق بأن كندا تواجه ما يفوق طاقتها من المهاجرين الذين يطالبون باللجوء، رغم أنها تستقبل أعدادا أقل بكثير مقارنة مع العديد من الدول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي كندي السبت 17 نونبر 2018 - 14:50
كمهاجر مقيم دائم سابق و كندي حاليا مند 25 سنة ارى انه ليس عدلا في حق المهاجريت الدين ياتون لكندا عن طريق طلب الهجرة اد يجب ان يمرو بعدة تحقيقات و طلبهم ممكن يمتد لسنتين للتدقيق مع دفع رسومات مبالغ مع امتحان لغة و شواهد طبية و عدلية مع تجربة عمل..بيثم قبول الملف في الاخير و يجب المرو بشروط 3 سنوات من الاندماج و البحت عن العمل ووو ليثم قبول الجنسية...في حين ياتي شخص لا تجربو عمل لا لغة لا ثقافة مع تاليف قصة خيالية ليثم اعطائه اللجوء مع امتيازات و في الاخير تجده يسب في البلد المضيف و ينعته بالكافر او بانه سيتسبب في سوؤ تربية ابنائه و يرفضون الاندماج و لا يدرسون اللغة....و هدا بصفتي اشتغلت كمتطوع في منظمة استقبال لاجئين و مهاجرين جدد...يا لطيف من عقليات كانهم يريدون كل شي من كندا ...الاكل مجان و السكن مسهل و التطبيب مجان و اعانات ووو و في الاخير ينكرون
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2 - زكرياء المغربي السبت 17 نونبر 2018 - 14:54
كندا تريد استقبال عدد كبير من اللاجئين لكي تختبر مهاراتهم والاستفادة من تجربتهم
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