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الرئيسية | خارج الحدود | الأتراك لم يعثروا على الحامض النووي لخاشقجي

الأتراك لم يعثروا على الحامض النووي لخاشقجي

الأتراك لم يعثروا على الحامض النووي لخاشقجي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 نونبر 2018 - 19:42

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن تحقيقات النيابة التركية، التي أجرت العديد من حملات التفتيش في القنصلية السعودية باسطنبول، حيث اغتيل الصحفي جمال خاشقجي، لم تعثر على أي أثر للحامض النووي الخاص بالضحية.

وجمع الخبراء الأتراك عينات من القنصلية ومقر إقامة القنصل، الذي كان يعتبر مسرحا آخر محتملا للجريمة، وكذلك العديد من السيارات الرسمية التابعة للبعثة السعودية.

ولكن، وفقا لنتائج التحليل المعملي الذي قد انتهى في الوقت الحالي، لم يعثر في أي من هذه العينات على آثار تتفق مع الحامض النووي الخاص بخاشقجي، والذي جرى الحصول عليه من أغراض شخصية له، حسب ما أكدت صحيفة "حرييت" التركية دون أن تكشف عن مصادرها.

وأبرزت الصحيفة التناقض بين تصريحات النيابة التركية التي تفيد بأن خاشقجي قتل مخنوقا وما أعلنته نظيرتها السعودية التي أكدت، الخميس الماضي، أن القتل ناجم عن حقنه بـ"جرعة كبيرة من المنومات".

كما تؤكد الصحيفة أنه، طبقا لمسؤولين أتراك رفيعي المستوى، فإن الفريق المكون من 15 عميلا سعوديا تم إرسالهم من الرياض قتلوا خاشقجي خنقا، ثم قاموا بحقنه بمادة أدت إلى تجلط الدم، مما أمكن تقطيع جثته في ظل مخاطر أقل لترك أثر يدل على الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عزيز السبت 17 نونبر 2018 - 20:03
أظن أن الصحفي خاشقجي لا يزال حيا يرزق و الايام ستظهر ذلك ..انما هي مسرحية دولية لا أدري الهدف منها.....عدم وجود عينة من الحمض النووي أو acide nucléaire تكذب جميع الروايات العالمية والله أعلم
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-68
2 - حسن المغترب السبت 17 نونبر 2018 - 20:04
اكدوبة ليس بعدها اكذوبة، بما ان خاشقجي دخل القنصلية فانه مباشرة توجد هناك عينات لل ADN, .
السعودية تملك من مال الحجاج مايكفي لشراء اردوغان و رفع اقتصاد تركيا الى اعلى المستويات،
اكيد كل هذه الاغراءات ستدفع بالخبراء بنفي وجودعينات حمض النواوي ل خاشقجي
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-17
3 - جرادي السبت 17 نونبر 2018 - 20:08
.......فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.صدق الله العضيم.
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20
4 - عبد المجيد السبت 17 نونبر 2018 - 20:20
كيف سيعثرون على الحامض النووي وفريق القتل مكون من خبراء وعلماء في طمس الأدلة العلمية
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42
5 - stop mensonges السبت 17 نونبر 2018 - 20:25
وجدنا ثم لم نجد شيئا،عترنا ولم نعتر على أي شئ، لدينا تسجيلات صوتية وبعثنا بها الى اوتاوا وباريس ولندن وبون وواشنطن وموسكو.. يعتقدوننا بأننا مكلخين بزاف،القضية حسمت بين أنقرة وواشنطن فكفى إستحمارا بالشعوب (إدفع كاش نسهل لك مأمورية قتل شعبك كله)
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13
6 - Amir السبت 17 نونبر 2018 - 20:30
من طبيعة الحال ماغديش يلقاوهش بعد مرور فريق متخصص في طمس الجريمة
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5
7 - oujdi السبت 17 نونبر 2018 - 20:36
مفهامنا والو من هاد الدولة تركيا كل مرة شنو كتقول. ياك عندكم الأدلة الكافية ديال هاد القضية و التسجيلات الصوتية اللتي تثبت تورط مسؤولين في السعودية إوا وريونا نشوفو أظهرو هاد الأشرطة إلى العلن شنو كتسناو
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