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كُتّاب وآراء
نجاة قائد عسكري يمني بارز من محاولة اغتيال
نجا قائد عسكري يمني بارز، اليوم السبت، من محاولة اغتيال في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وقال بيان لـ"اللواء 35 مدرع" في الجيش اليمني إن "موكب قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بسوق شعبي في مديرية المعافر، جنوب تعز".
وكشف البيان أن حراسة قائد اللواء ألقت القبض على مسلحين اثنين من المهاجمين، مشيرا إلى أن التحقيق يجري معهما حاليا لمعرفة الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال.
ويعتبر الحمادي واحدا من أهم القيادات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، التي تقاتل مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية بعدة جبهات في تعز.
وتعرض عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين لمحاولات اغتيال من قبل عناصر مجهولة بعدة مناطق في تعز؛ المحافظة الأكثر سكانا باليمن.