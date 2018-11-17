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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة متظاهرة بعد دهسها خلال احتجاجات في فرنسا

وفاة متظاهرة بعد دهسها خلال احتجاجات في فرنسا

وفاة متظاهرة بعد دهسها خلال احتجاجات في فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 نونبر 2018 - 12:50

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، وفاة متظاهرة في "سافوي" عندما صدمتها سيارة عند حاجز طريق خلال مظاهرة لمحتجي "السترات الصفراء" ضد زيادة أسعار البنزين والديزل، وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات.

وكانت قائدة السيارة قد أًصيبت بالذعر عندما بدأ المتظاهرون يضربون هيكل مركبتها، فحدهست المتظاهرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الخروج من وسط الاحتجاج. وقال كاستنر: "الحادث وقع في بلدة بونت-دو-بوفوزون، شمال غرونوبل، في جنوب شرق فرنسا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هبة السبت 17 نونبر 2018 - 13:11
لو حدث الامر في المغرب لقام المسعورون بحملة دولية و شوهوا بلادهم و صوروها مثل كوريا و لكن حينما تحدث في الغرب يصمتون
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2 - hassan السبت 17 نونبر 2018 - 13:16
يجب على الشعب الفرنسي ان يقوم بثورة جديدة ضد النظام الماكروني, لاعادة احياء فرنسا كدولة ذات قوة وسيادة, كيف لا يعقل ان يتم دهس الشهيدة ولايقدم رئيس الوزراء استقالته ولا حتى محاسبته؟ و هل لاحظتم كيف جعلو من القاتلة ضحية؟ انها من افعال النظام الفرنسي لقمع المواطنين الفرنسيين. عاشت الشهيدة حرة ابية خالدة في ذكرى الثورة الفرنسية الجديدة.
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