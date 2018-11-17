وفاة متظاهرة بعد دهسها خلال احتجاجات في فرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، وفاة متظاهرة في "سافوي" عندما صدمتها سيارة عند حاجز طريق خلال مظاهرة لمحتجي "السترات الصفراء" ضد زيادة أسعار البنزين والديزل، وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات.

وكانت قائدة السيارة قد أًصيبت بالذعر عندما بدأ المتظاهرون يضربون هيكل مركبتها، فحدهست المتظاهرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الخروج من وسط الاحتجاج. وقال كاستنر: "الحادث وقع في بلدة بونت-دو-بوفوزون، شمال غرونوبل، في جنوب شرق فرنسا".