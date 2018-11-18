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كُتّاب وآراء
الاستثمارات بإفريقيا تجمع سيدات أعمال في مصر
تستضيف مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، إعتبارا من اليوم الأحد، مؤتمرا ينظمه اتحاد المستثمرات العرب، بمشاركة وفود نسائية بجانب عدد من رجال أعمال من 23 دولة.
ويتناول المؤتمر، الذي يستمر على مدار أربعة أيام، سبل تحقيق التعاون العربى الأفريقي والدولي فى مجالات الإستثمار وبناء الإنسان على مستوى القارة السمراء.
هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، قالت في تصريحات صحفية إن قائمة المشاركين في أعمال المؤتمر، الذي يقام بالتعاون مع عدد من المنظمات بينها جمعية سيدات الأعمال للتنمية، والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابة المستثمرين الصناعيين، تضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان، واليمن وليبيا ولبنان وكوريا الجنوبية وبلجيكا ولاتفيا والسويد وكينيا، وايرلندا ونيجريا وغانا وتوجو وليبريا، بجانب مصر .
وأشارت المتحدثة إلى أن المؤتمر يقام على هامشه معرض لمنتجات من المؤسسات المشاركة، ويهدف إلى العمل على تحقيق التنمية المستدامة ببلدان القارة الإفريقية، وزادت أن المؤتمر يشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين اتحاد المستثمرات العرب،ومنظمات أخرى دولية بهدف تفعيل التعاون العربي الأفريقي، والنهوض بمستويات الطلاب والدارسين في المجالات الفنية مثل التعليم الفندقي.