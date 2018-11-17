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أمريكا تحجز مخدرات بقيمة 500 مليون دولار
السبت 17 نونبر 2018 - 17:35
قال خفر السواحل الأمريكي إنه ضبط حوالي 18.5 أطنان من الكوكايين، بقيمة 500 مليون دولار، شرق المحيط الهادي.
وأضاف المصدر أن المخدرات المضبوطة نقلت من السفينة "جيمس" التابعة لخفر السواحل، في ميناء بورت إيفرجليدز بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا، بعد ضبطها من 15 سفينة تهريب كانت في المياه الدولية.
وأشار خفر السواحل إلى أن العديد من سفن خفر السواحل ساعدت في ضبط المخدرات قبالة سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية. وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن السلطات ألقت القبض على نحو 49 مشتبها بهم وأنهم سيحاكمون في جنوب فلوريدا.