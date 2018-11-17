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الرئيسية | خارج الحدود | أمنيو مصر يغادرون غزة بعد بحث جهود التهدئة

أمنيو مصر يغادرون غزة بعد بحث جهود التهدئة

أمنيو مصر يغادرون غزة بعد بحث جهود التهدئة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 نونبر 2018 - 18:45

غادر وفد أمني، مصري قطاع غزة، اليوم السبت عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع، بعد زيارة استمرت يومين، لبحث جهود التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

وقال مصدر رسمي في المعبر، ضمن تصريحات صحفية، إن "الوفد الأمني المصري، برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة، اللواء أحمد عبد الخالق، غادر غزة اليوم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان الوفد المصري قد وصل غزة أول أمس، والتقى قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار.

وأعلنت "حماس"، في بيان مقتضب، أن "السنوار وعدد من قيادات الحركة اجتمعوا مع الوفد المصري وتباحث الجانبان حول رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة".

ونقل البيان عن عبد الخالق تأكيده على استمرار جهود القاهرة "في تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ومواصلة العمل على رفع المعاناة عن غزة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - lahlal السبت 17 نونبر 2018 - 19:02
اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها
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