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كُتّاب وآراء
مجلس النواب الإسباني يرفض "دعم البوليساريو"
رفض مكتب مجلس النواب الإسباني، مرتين متتاليتين، قبول طلب تقدم به حزب "بوديموس" لتنظيم لقاء يدعم جبهة البوليساريو بمقر المؤسسة التشريعية في مدريد.
ورفض الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي، بفضل أصواتهم في مكتب مجلس النواب الإسباني، السماح بعقد هذا اللقاء لدعم الانفصاليين.
وسائل إعلام إسبانية نقلت عن مصادر برلمانية أن بعض النواب، من الداعمين لأطروحة البوليساريو، كانوا قد تقدموا بطلب إلى مكتب الغرفة البرلمانية السفلى من أجل السماح لهم باستغلال قاعة داخل مقر هذه المؤسسة التشريعية لاحتضان هذا اللقاء.
المصادر نفسها أضافت أن الموعد استُبق، قبل نيل الموافقة الرسمية، بدعوة مجموعة من النواب والمتدخلين الداعمين للأطروحات الانفصالية إلى حضوره.
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تعليقات الزوّار (11)
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