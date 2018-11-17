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الرئيسية | خارج الحدود | مجلس النواب الإسباني يرفض "دعم البوليساريو"

مجلس النواب الإسباني يرفض "دعم البوليساريو"

مجلس النواب الإسباني يرفض "دعم البوليساريو"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 نونبر 2018 - 15:40

رفض مكتب مجلس النواب الإسباني، مرتين متتاليتين، قبول طلب تقدم به حزب "بوديموس" لتنظيم لقاء يدعم جبهة البوليساريو بمقر المؤسسة التشريعية في مدريد.

ورفض الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي، بفضل أصواتهم في مكتب مجلس النواب الإسباني، السماح بعقد هذا اللقاء لدعم الانفصاليين.

وسائل إعلام إسبانية نقلت عن مصادر برلمانية أن بعض النواب، من الداعمين لأطروحة البوليساريو، كانوا قد تقدموا بطلب إلى مكتب الغرفة البرلمانية السفلى من أجل السماح لهم باستغلال قاعة داخل مقر هذه المؤسسة التشريعية لاحتضان هذا اللقاء.

المصادر نفسها أضافت أن الموعد استُبق، قبل نيل الموافقة الرسمية، بدعوة مجموعة من النواب والمتدخلين الداعمين للأطروحات الانفصالية إلى حضوره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - زكرياء المغربي السبت 17 نونبر 2018 - 15:52
الصحراء مغربية والعالم كله يعرف ذلك البوليساريو سوى دمية في يد جنرالات النظام الجزائري المتطرف مغربنا واحد من طنجة لكويرة
ملكنا المفدى محمد السادس أطال الله في عمره
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44
2 - عين حجر السبت 17 نونبر 2018 - 16:03
الصحراء مغربية حتى يرت الله الأرض ومن عليها من حبا حبا ومن كرها كرها بقيادة محمد السادس نصره الله رغم كيد الحاقدين والمنافقين
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23
3 - Leila Lhemria السبت 17 نونبر 2018 - 16:08
الصحراء مغربية حتى يرث الله الأض و من عليها...حب من حب و كره من كره واللعنة على المرتزقة
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11
4 - اسامة السبت 17 نونبر 2018 - 16:13
شفتو يا جزائريين الديموقراطية !!! لا تقولون لنا ان دولتكم اكثر ديموقراطية و إنسانية من اسبانيا ههه
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10
5 - soufiane السبت 17 نونبر 2018 - 16:14
اسبانيا تعرف مصلحتها ،المغرب شريك اقتصادي و الجيوسياسي جد مهم بنسبة لطرفين ،اثمنى ان تنضاف الدول أخرى من المنطقة .
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10
6 - Mrbook السبت 17 نونبر 2018 - 16:17
إسبانيا لديه مصالح في المغرب و بالتالي لن دعم البوليساريو حتا لو تقدمو 10 مرات
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3
7 - ياسين السبت 17 نونبر 2018 - 16:17
المشكل ان اسبانيا في ما مضى كانت تعطيهم حق النشاط والمؤتمرات والاحتجاج .أما عندما داقت طعم الانفصال وويلاته ونتائجه عرفت ان الانفصال هو بحد داثه فهرس للخراب ...الصحراء مغربية الى ان يرت الله الارض ومن عليها
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5
8 - ابن الصحراء السبت 17 نونبر 2018 - 16:20
نحن كلنا مغاربة من طنجة وسبتة ومليلية الى الحدود مع موريطانيا يعني الصحراء مغربية لمذا هذا الحزب لم يدعم الكطلون من أجل الاستقلال او القيام بالتضاهرات من اجل استقلال سبة ومليلية المحتلتين كما يقول المثل المغربي الجمل لا يرى حدبة ولكنه يرى حدبة الاخرين
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2
9 - Kamal Deutschland السبت 17 نونبر 2018 - 16:21
ولماذا حزب بودموس لايدعم أنفصال كتلانيا؟؟.المشكل ليس فيهم المشكل في جارة السوء التي تدفع ملايين البترول كي تقسم المغرب بينما شعبها يصطف لساعات من أجل قطرات حليب.حقودين وخبثاء.
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10 - الصحراء المغربية السبت 17 نونبر 2018 - 16:21
حزب بوديموس معروف بعدائه للوحدة الترابية للمملكة . و من المؤيدين لاجراء استفتاء اسقلال اقليم كطالونيا .هنا في اسبانيا يقال على انه يتلقى اموال و الدعم من فنزويلا و الجميع يعرف موقف هده الدولة اللاتنية من قضية الصحراء المغربية .المهم ان الموقف الرسمي الاسباني في صالح المغرب.
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11 - العيد السبت 17 نونبر 2018 - 16:22
الصحراء مغربية والعالم يعرف ذالك زكرياءالمغربي ارني دولتا واحد اعترفت بمغربية الصحراء ولو كان المغرب متيقن بان الصحراء جزاء لا يتجزاء من المغرب ما قبل بلحكم الذاتي الى حد الساعة وما قبل الجلوس مع الانفصالين
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-4
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