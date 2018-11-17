انتحارية تفجر حزاما ناسفا في عاصمة الشيشان

هسبريس ـ مُتابعة

قامت امرأة بتفجير نفسها أمام مركز مراقبة للشرطة بعاصمة الشيشان غروزني، اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية الروسية.

وأوضح المصدر أن امرأة فجرت نفسها عند نقطة تفتيش بموقع "ستاروبروميسلوفسكي" في غروزني، عاصمة الشيشان، مؤكدا أن العملية تسببت في مصرع الانتحارية دون تسجيل سقوط أي ضحايا آخرين.

وأضافت داخلية روسيا أن عناصر الأمن طالبوا المرأة بالتوقف وإبراز بطاقة هويتها، لكنها تجاهلت ذلك وواصلت الاقتراب من نقطة التفتيش.

"بعد أن لاحظ عناصر الشرطة حزاما ناسفا لدى المرأة، أطلقوا رصاصة تحذير اتجاهها، ما دفعها إلى تشغيل الحزام الناسف"، يزيد المصدر قبل أن يكشف أن المعنية بالأمر "مجهولة الهوية، ويجري حاليا التأكد من هويتها وخلفيات الحادث".