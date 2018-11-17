بابا الفاتيكان يطالب بالتمكين للنساء في الكنائس

هسبريس - افي

شدد بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، على أهمية تواجد المرأة في مختلف مسؤوليات الحياة داخل الكنيسة بوجه خاص، وليس فقط في المجال الثقافي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "جوزيف راتزنجر".

وأثناء تسليم جائزة "البابا بندكتوس" لعالمة اللاهوت آن ماري بيلوتييه، أكد باب الفاتيكان أن "مساهمة النساء في مجال البحث العلمي اللاهوتي وتعليم اللاهوت وهي المجالات التي اعتبرت لفترة طويلة شبه حصرية لرجال الدين فقط، يتم الاعتراف بها بشكل أكبر في كل مرة".

وأضاف أنه من الضروري أن "يتم تحفيز هذه المساهمة وأن تجد مساحة أوسع، وذلك بالتوافق مع نمو التواجد النسائي في مختلف مجالات المسؤولية في حياة الكنيسة بشكل خاص، وليس فقط في المجال الثقافي".

وأوضح البابا فرانسيس أن "منذ أن قرر البابا بولس السادس تعيين كل من القديسة تيريزا وكاترينا كطبيبات للكنيسة، فليس هناك أدنى شك في إمكانية وصول المرأة لأعلى قمم الذكاء من خلال الإيمان".